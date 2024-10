In Leinfelden-Echterdingen wird am Dienstagabend der Etatentwurf für die Jahre 2025/2026 eingebracht.

Natalie Kanter 21.10.2024 - 06:00 Uhr

Was kann sich die Stadt Leinfelden-Echterdingen noch leisten? Kann beispielsweise der Bau eines zentralen Rathauses zeitnah finanziert werden, oder mietet man lieber weitere Räume für städtische Mitarbeiter an? Das sind drängende Fragen, die der Gemeinderat in den kommenden Wochen beantworten muss. Die Fraktionen werden sich im November bei einer Klausurtagung dazu austauschen. Am Dienstagabend wird die Finanzverwaltung von Leinfelden-Echterdingen ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 einbringen. Dies war schon für September geplant gewesen, dann aber verschoben worden. Weitere Gesprächsrunden waren nötig gewesen. „Es wird eine große Herausforderung werden, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen“, hatte der Oberbürgermeister Otto Ruppaner dazu unserer Zeitung gesagt. Und: „Wir müssen Prioritäten setzen und uns überlegen, wie es strukturell weitergeht.“