Finanzen in Sindelfingen Bürger müssen blechen: Steuern und Gebühren steigen
Die Stadt Sindelfingen legt den Nachtragshaushalt vor: Durch massive Einschnitte kann das Minus um fast 30 Millionen Euro gesenkt werden.
Die Stadt Sindelfingen legt den Nachtragshaushalt vor: Durch massive Einschnitte kann das Minus um fast 30 Millionen Euro gesenkt werden.
„Die Einsparungen betreffen alle Bereiche. Jeder muss etwas dazu beitragen.“ Diese Worte fielen immer wieder in der gemeinsamen Pressekonferenz von Stadtverwaltung und Fraktionsvorsitzenden des Sindelfinger Gemeinderats bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts 2026. Mit 190 Maßnahmen, die sowohl Ausgabenreduzierungen als auch Einnahmenerhöhungen durch höhere Steuern umfassen, soll das enorme Defizit gesenkt werden.