Finanzen Kreis Göppingen Der Sparhaushalt für 2026 ist verabschiedet
Der Göppinger Landrat Markus Möller vergleicht die jetzige Situation mit der Einführung der Agenda 2010. Der bürgerliche Mehrheitsblock steht.
Der Göppinger Landrat Markus Möller vergleicht die jetzige Situation mit der Einführung der Agenda 2010. Der bürgerliche Mehrheitsblock steht.
Den erwarteten Zuschaueransturm gab es am Ende nicht, was auch an dem zu diesem Anlass angebotenen Livestream der Filstalwelle gelegen haben. Doch die 60 Zuschauerplätze im Hohenstaufensaal des Göppinger Landratsamtes waren komplett belegt, etwa 20 weitere Interessenten verloren sich im Foyer und verfolgten die Sitzung von dort aus, bei der es um die Verabschiedung des Haushalts 2026 des Landkreises Göppingen ging. Um 17.11 Uhr war klar: Der Haushalt ist beschlossen, mit all den vorgeschlagenen Einsparungen im Sozialbereich – lediglich ein von CDU, Freien Wählern und FDP zuvor durchgesetztes Paket von Abmilderungen beispielsweise bei der Schulsozialarbeit fand Eingang in den 450-Millionen-Euro-Etat.