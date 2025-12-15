 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Der Sparhaushalt für 2026 ist verabschiedet

Finanzen Kreis Göppingen Der Sparhaushalt für 2026 ist verabschiedet

Finanzen Kreis Göppingen: Der Sparhaushalt für 2026 ist verabschiedet
1
Bereits vor Beginn der Sitzung wurde vor dem Landratsamt eine Petition des Kreisjugendrings überreicht. Foto: Giacinto Carlucci

Der Göppinger Landrat Markus Möller vergleicht die jetzige Situation mit der Einführung der Agenda 2010. Der bürgerliche Mehrheitsblock steht.

Den erwarteten Zuschaueransturm gab es am Ende nicht, was auch an dem zu diesem Anlass angebotenen Livestream der Filstalwelle gelegen haben. Doch die 60 Zuschauerplätze im Hohenstaufensaal des Göppinger Landratsamtes waren komplett belegt, etwa 20 weitere Interessenten verloren sich im Foyer und verfolgten die Sitzung von dort aus, bei der es um die Verabschiedung des Haushalts 2026 des Landkreises Göppingen ging. Um 17.11 Uhr war klar: Der Haushalt ist beschlossen, mit all den vorgeschlagenen Einsparungen im Sozialbereich – lediglich ein von CDU, Freien Wählern und FDP zuvor durchgesetztes Paket von Abmilderungen beispielsweise bei der Schulsozialarbeit fand Eingang in den 450-Millionen-Euro-Etat.​

 

Durch diese im Entwurf von Landrat Markus Möller und dem Kämmerer Jochen Haas nicht vorgesehenen Änderungen schließt der neue Etat mit einem negativen Gesamtergebnis von minus 2,66 Millionen statt ursprünglich eingeplanter minus 800 000 Euro ab. Insgesamt 88 Punkte mit Kürzungen und Streichungen und einem Gesamtvolumen von 15,7 Millionen standen im Verwaltungsvorschlag des Etats, am Ende wurden jetzt 82 davon mit einem Volumen von 14,37 Millionen Euro vom Kreistag mehrheitlich mitgetragen. Die Kreisumlage bleibt mit 36,0 Prozent konstant.

Unsere Empfehlung für Sie

Haushalt im Kreistag Göppingen: Ringen um den Haushalt für 2026

Haushalt im Kreistag Göppingen Ringen um den Haushalt für 2026

Vor vielen Zuhörern nahmen am Freitag die Fraktionen im Kreistag Stellung zum Haushaltsentwurf von Landrat Markus Möller. Klar ist: Nicht alles kann im Sozialbereich gekürzt werden.

Die sechs veränderten Punkte finden sich in einem gemeinsamen Antrag von CDU, Freien Wählern (FW) und FDP: Die Förderung der Schulsozialarbeit in den Kommunen wird nicht gestrichen, sondern auf 50 Prozent reduziert, an den kreiseigenen Schulen bleibt sie unverändert enthalten. Die Zuschüsse an die Drogen- und Suchtberatung, die Ehe- und Erziehungsberatungsstelle sowie an die psychologische Familien- und Lebensberatungsstelle werden nicht gestrichen, sondern lediglich um 20 Prozent reduziert. Auch der Zuschuss an die Schwangerschaftskonfliktberatung von Pro Familia wird von 40 000 Euro nicht auf null, sondern auf 15 000 Euro verringert.

Geschlossen wird aber die Schulbibliothek in der Öde, die Zuschüsse an die Offene Kinder- und Jugendarbeit entfallen, und die Förderung des Kreisjugendrings wird zur Hälfte gestrichen. In seiner Einleitung sagte der Landrat: „Die Streichliste des Landrats hat sich als geflügeltes Wort verbreitet. Kaum eine Berichterstattung, wenig Protest kam ohne die Bezugnahme auf diese Liste der vermeintlichen Ungerechtigkeiten aus.“ Und Möller schlug den Bogen zu einem ehemaligen Bundeskanzler: „Nicht wenige von uns wird das an die Agenda 2010 erinnert haben: mit einem Bundeskanzler Gerhard Schröder, der es mit seinem Reformkurs seinerzeit schaffte, 250 000 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor zu versammeln. Dessen Agenda aber dazu geführt hat, dass wir nahezu 15 Jahre eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung nehmen konnten.“

Finanzlage entspannt sich nicht

Keine Überraschungen gab es in der knapp dreistündigen Debatte. Der Mehrheitsblock aus CDU, FW und FDP stand geschlossen, auch SPD und Grüne votierten fast immer zusammen, die AfD war mal für oder gegen Änderungsanträge. Doch am Ende hatten mehrere Dutzend Anträge der drei letztgenannte Fraktionen keine Chance und wurden von der bürgerlichen Mehrheit des Gremiums abgelehnt.

Ein Blick auf die Jahre ab 2027 deutet auf keine Entspannung hin. Nach aktuellem Stand ist ab dem Jahr 2027 eine Erhöhung der Kreisumlage auf 38,8 Prozent erforderlich, um die Aufgabenerfüllung des Landkreises zu gewährleisten, wie das Landratsamt schreibt. Dennoch sei dann die Ergebnisrücklage zum 31. Dezember 2029 nach aktuellen Hochrechnungen nahezu vollständig aufgebraucht. Für große Erheiterung sowohl unter den Kreistagsmitgliedern als auch unter den Besuchern sorgte kurz vor Ende der Sitzung Landrat Möller, als er die Nummern zweier Beschlussanträge durcheinanderbrachte: „Zu Zahlen hatte ich noch nie so große Affinitäten.“​

Weitere Themen

Veranstaltung am Mörike-Gymnasium: Über die digitale Gefährdung der Demokratie

Veranstaltung am Mörike-Gymnasium Über die digitale Gefährdung der Demokratie

Katarina Bader, Professorin an der Hochschule der Medien, hat mit Jugendlichen am Göppinger Mörike-Gymnasium über den Einfluss digitaler Medien auf die Demokratie gesprochen.
Von Annerose Fischer-Bucher
Alb-Fils-Klinikum Göppingen: Der Service in der Notaufnahme soll besser werden

Alb-Fils-Klinikum Göppingen Der Service in der Notaufnahme soll besser werden

Die Leitung der Göppinger Alb-Fils-Klinik reagiert auf Beschwerden von Patienten und erklärt selbstkritisch, warum es im Neubau an manchen Stellen nicht rund lief oder läuft.
Von Susann Schönfelder
Kreismedienzentrum Göppingen: „Es fallen dann eben Angebote weg“

Kreismedienzentrum Göppingen „Es fallen dann eben Angebote weg“

Das Kreismedienzentrum Göppingen ist für viele Schulen Anlaufstelle, wenn es um medienpädagogische Angebote geht. Doch einige davon könnten Sparplänen zum Opfer fallen
Von Sarah Quaas
Jugendarbeit in Göppingen: Aus der Traum vom großen Jugendtreff

Jugendarbeit in Göppingen Aus der Traum vom großen Jugendtreff

Die Stadt Göppingen gibt die Pläne für einen Jugendtreff in der Poststraße auf. Deshalb geht es im Jugendtreff „Upstairs“ weiter.
Von Margit Haas
Alb-Fils-Klinikum: Abläufe im neuen Klinikum in der Kritik

Alb-Fils-Klinikum Abläufe im neuen Klinikum in der Kritik

Patienten und deren Angehörige berichten, dass sie schlechte Erfahrungen im neuen Göppinger Krankenhaus gemacht haben. Die Klinik verweist auf Datenschutz, verspricht aber Besserung.
Von Dirk Hülser
Unglück an der Zugspitze: 19-Jähriger aus der Region Stuttgart von Lawine erfasst und getötet

Unglück an der Zugspitze 19-Jähriger aus der Region Stuttgart von Lawine erfasst und getötet

Ein Klettersteig an der Zugspitze ist einem jungen Mann aus dem Kreis Göppingen zum Verhängnis geworden. Er hatte wohl einen fatalen Fehler begangen.
Energie im Kreis Göppingen: Weg für Windkraft freigemacht

Energie im Kreis Göppingen Weg für Windkraft freigemacht

Die Regionalversammlung in Stuttgart hat die Planung von Flächen für Windräder und Photovoltaikanlagen im Landkreis Göppingen beschlossen. Damit wird der Ausbau der Windkraft gesteuert.
Von Daniel Grupp
Jubiläumstagung in Bad Boll: Für Lesben in der Kirche die Stimme erhoben

Jubiläumstagung in Bad Boll Für Lesben in der Kirche die Stimme erhoben

Die Pionierin Herta Leistner begründete die Zusammenkünfte lesbischer Frauen an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Heute ist das ein Grund zum Feiern und Weiterdenken.
Von Jürgen Schäfer
Deggingen im Kreis Göppingen: Wollte ein Mann ein Schulkind in seinen Wagen locken? Polizei sucht Zeugen

Deggingen im Kreis Göppingen Wollte ein Mann ein Schulkind in seinen Wagen locken? Polizei sucht Zeugen

Ein Elfjähriger ist auf dem Weg zur Schule, als er von einem Unbekannten aus einem Fahrzeug heraus in verdächtiger Weise angesprochen wird. Der Junge reagiert richtig.
Von Matthias Kapaun
Uhingen im Kreis Göppingen: Tödlicher Unfall: Fußgänger überquert Landstraße und wird von Auto erfasst

Uhingen im Kreis Göppingen Tödlicher Unfall: Fußgänger überquert Landstraße und wird von Auto erfasst

Ein 77-Jähriger ist am frühen Mittwochabend im Kreis Göppingen von einem Skoda erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Von Michael Bosch
Weitere Artikel zu Göppingen Kreis Göppingen Haushalt Sparen Finanzen
 
 