Der deutsche Leitindex hat 2025 kräftig zugelegt - trotz Wirtschaftsflaute in Deutschland, weltweiter Krisen und Zollkonflikten. Mit seiner Bilanz stellt der Dax große Börsenbarometer in den Schatten.
30.12.2025 - 14:59 Uhr
Frankfurt/Main - Am letzten Börsentag des Jahres hat der deutsche Aktienmarkt deutlich zugelegt und damit das beste Börsenjahr seit 2019 perfekt gemacht. Der Dax stieg über die Marke von 24.500 Punkten und schloss 0,57 Prozent höher bei 24.490,41 Zählern. Damit nähert sich der Leitindex dem Allzeithoch von 24.771 Punkten vom Oktober.