Die Schufa, bekannt für Kreditprüfungen von Verbrauchern, will sich ein zweites Standbein schaffen. Mit einem Zukauf möchte sie künftig bei der Bekämpfung von Geldwäsche mitmischen.
23.06.2026 - 10:39 Uhr
Wiesbaden - Die Wirtschaftsauskunftei Schufa macht mit einer Übernahme die Bekämpfung von Geldwäsche zu ihrem zweiten Standbein. Die Schufa kauft die Beratungsgesellschaft Strateco aus Bad Homburg, die große Banken bei Regulatorik-Fragen unterstützt und seit Jahren mit der Schufa zusammenarbeitet.