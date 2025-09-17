 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Keine Wahlgeschenke, bitte!

Finanzgespräche im Herbst Keine Wahlgeschenke, bitte!

Finanzgespräche im Herbst: Keine Wahlgeschenke, bitte!
1
Auf Finanzminister Bayaz kommen neue Gespräch zu. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Macht Grün-Schwarz das Fass des Nachtragshaushalts auf, braucht es Disziplin, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Es dürfte auch die Erinnerung an die Haushaltsverhandlungen vor einem Jahr mitgeschwungen haben, wenn das Thema Nachtragshaushalt im Frühjahr und Sommer aufgekommen ist. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) war mit harten Sparvorgaben in die Verhandlungen gegangen und sah sich dann doch gezwungen, im Verlauf immer weitere Töpfe zu finden, um alle Notwendig- und Begehrlichkeiten zu decken, die aufkamen.

 

Lockerung der Schuldenbremse wäre eine Verlockung

Das droht auch im Falle eines Nachtragshaushalts. Es ist nicht einmal mehr ein halbes Jahr hin bis zur Landtagswahl am 8. März. Würden tatsächlich Haushaltsverhandlungen eröffnet, mit allen Möglichkeiten, die die Reform der Schuldenbremse den Ländern gibt, wäre das für manchen Wahlkämpfer eine große Verlockung.

Unsere Empfehlung für Sie

Finanzminister Danyal Bayaz: „Deutschland wird aufrüsten müssen“

Finanzminister Danyal Bayaz „Deutschland wird aufrüsten müssen“

Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz dringt auf schnelle Beschlüsse, zur Finanzierung der Verteidigungsfähigkeit und fordert von CDU-Chef Friedrich Merz Zugeständnisse für die Länder.

Angesichts der ohnehin schweren Schuldenlast auch im Land wäre das der absolut falsche Weg. Sicher: Die Kommunen müssen gut ausgestattet werden, um ihre Pflichtaufgaben zu erledigen. Und übrigens auch, damit die Stimmung in der Gesellschaft nicht noch weiter kippt. Doch das Feld weiter zu öffnen und Geschenke vor der Wahl zu verteilen, wäre der falsche Weg. Und würde von den Wählerinnen und Wählern am Ende wohl auch durchschaut werden. Stattdessen ist Disziplin geboten.

Weitere Themen

Finanzgespräche im Herbst: Keine Wahlgeschenke, bitte!

Finanzgespräche im Herbst Keine Wahlgeschenke, bitte!

Macht Grün-Schwarz das Fass des Nachtragshaushalts auf, braucht es Disziplin, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah
Von Annika Grah
Finanzlage in Kommunen: Landkreistag sieht kommunale Selbstverwaltung in Gefahr

Finanzlage in Kommunen Landkreistag sieht kommunale Selbstverwaltung in Gefahr

Der Landkreistag geht mit einem Forderungspapier zur Landtagswahl in den Herbst. Im Zentrum: das Thema Finanzen. Doch vor der Wahl stehen noch wichtige finanzielle Entscheidungen an.
Von Annika Grah
Ex-Trigema-Chef nach Suizidversuch: „Sind alle froh, dass er fit ist“ – wie Burladingen auf Grupps Rückkehr blickt

Ex-Trigema-Chef nach Suizidversuch „Sind alle froh, dass er fit ist“ – wie Burladingen auf Grupps Rückkehr blickt

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat sich wieder öffentlich in einem Geschäft des Textilunternehmens gezeigt. Erleichterung herrscht darüber auch bei den Menschen in seiner Heimat.
Von Florian Dürr
Baden-Württemberg: Schüler fordern: Handyregeln sollen auch für Lehrer gelten

Baden-Württemberg Schüler fordern: Handyregeln sollen auch für Lehrer gelten

Weil fast jeder Schüler ein Handy in der Tasche hat und in der Schule abgelenkt sein könnte, sollen strengere Regeln durchgesetzt werden. Moment mal, sagen nun Schüler.
60-Meter-Sturz am Ostfelsen bei Heubach überlebt

Schwäbische Alb 60 Meter in die Tiefe: 22-Jähriger überlebt Sturz am Ostfelsen

Ein 22-Jähriger stürzt am Rosenstein an einer Felskante ab – nicht zehn, sondern ganze 60 Meter tief. Warum der Ostfelsen trotz Gefahren so viele Ausflügler anzieht.

Kreis Ravensburg Autofahrer mit zehn Kilogramm Kokain erwischt

Bei einer Kontrolle im Kreis Ravensburg entdeckt die Polizei rund zehn Kilogramm Kokain im Auto eines 23-Jährigen. Der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.
Südlich von Heidelberg: Kilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf Fahrzeugen

Südlich von Heidelberg Kilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf Fahrzeugen

Ein Transporter soll mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren sein – mit Folgen für mehrere Autofahrer.
Fund im Schwarzwald: Tote Schafe aus Schluchsee - Experten prüfen Wolfsangriff

Fund im Schwarzwald Tote Schafe aus Schluchsee - Experten prüfen Wolfsangriff

Nach dem Fund mehrerer toter Schafe aus Schluchsee wird untersucht, ob ein Wolf verantwortlich ist. Genetische Proben sollen Klarheit bringen.
Junge im Hohenlohekreis überfahren: 18-Jähriger schweigt nach tödlichem Streit auf Parkplatz

Junge im Hohenlohekreis überfahren 18-Jähriger schweigt nach tödlichem Streit auf Parkplatz

Nach dem tödlichen Vorfall auf einem Parkplatz dürfen die Eltern Abschied von ihrem zwölf Jahre alten Jungen nehmen. Der Verdächtige äußert sich bisher nicht zu den Vorwürfen.
Im Kreis Schwäbisch Hall: Betrüger ergaunern mehr als 100.000 Euro von Seniorin

Im Kreis Schwäbisch Hall Betrüger ergaunern mehr als 100.000 Euro von Seniorin

Die Betrüger behaupten, die Tochter sei in einer Notlage. Die Mutter glaubt ihnen - und sucht Schmuck und Bargeld zusammen.
Weitere Artikel zu Haushalt Finanzen Finanzminister
 