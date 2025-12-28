Seit langem schon wird an der Pflegeversicherung herumgedoktert. Die bisherigen Schritte reichen bei weitem nicht aus, warnt der Vorstandschef des Spitzenverbandes der Krankenkassen.
Trotz Darlehen in Milliardenhöhe für die gesetzliche Pflegeversicherung droht offenbar mehreren Pflegekassen ohne zusätzliche Unterstützung die Zahlungsunfähigkeit. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonntag (28. Dezember) unter Berufung auf den Vorstandschef des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Oliver Blatt.