Klimaschutzmaßnahmen durch die CO2-Bepreisung finanzieren – das schlägt eine neue Studie vor.

epd 17.06.2025 - 13:14 Uhr

. Eine Studie des Umweltbundesamtes empfiehlt direkte Zuschüsse für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen an einkommensschwache Haushalte. Sinnvoll seien etwa Finanzhilfen für klimafreundliche Heizungen, Gebäudesanierungen oder Elektroautos, erklärte die Behörde am Dienstag in Dessau-Roßlau. Diese sollen aus den Einnahmen durch die CO2-Bepreisung finanziert werden.