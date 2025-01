Das Prestigeprojekt soll die Schienenanbindung von Mitteleuropa über das Baltikum bis nach Helsinki gewährleisten. Vielerorts wurde bereits mit dem Umbau von Bahnhöfen begonnen. Doch die Finanzierung des 24-Milliarden-Euro-Projekts ist noch nicht geklärt.

Jens Mattern 20.01.2025 - 17:13 Uhr

Das Dachgerüst des angehenden neuen Rigaer Bahnhofs: weit geschwungene, noch unverglaste Bögen aus Stahlgitter vermitteln, wie imposant der Bau aussehen wird, in welchem stromlinienförmige Hochgeschwindigkeitszüge Halt machen sollen, um dann mit bis zu 249 km/h weiter nach Tallinn oder Warschau zu rauschen. „Rail Baltica“ nennt sich dieses stolze Zukunftsprojekt. Die Strecke soll in der in Westeuropa üblichen Regelspur von 1435 Millimeter und nicht – wie in den baltischen Staaten bisher üblich – in russischer Breitspur von 1520 Millimeter ausgeführt werden.