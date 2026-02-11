Die Commerzbank will ihren Gewinn im laufenden Jahr stärker steigern als bisher geplant. Wie die Bank das trotz hoher Kosten und Stellenabbau erreichen möchte.

dpa 11.02.2026 - 07:55 Uhr

Frankfurt/Main - Die Commerzbank nimmt sich im Abwehrkampf gegen die Unicredit für 2026 eine noch stärkere Gewinnsteigerung vor. Der Überschuss soll über die bisherige Zielmarke von 3,2 Milliarden Euro hinaus klettern, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Bis 2028 soll der Gewinn wie geplant weiter auf 4,2 Milliarden Euro steigen.