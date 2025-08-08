Der Finanzknall bringt die Spielerinnen der HB Ludwigsburg in die Bredouille. Karolina Kudlacz-Gloc gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt.
08.08.2025 - 14:30 Uhr
Der Finanzkollaps der HB Ludwigsburg hat die langjährige Topspielerin Karolina Kudlacz-Gloc schwer getroffen. „Ich sehe kein Licht irgendwo. Es ist schwierig“, sagte die 40-Jährige der „Bild“. Nachdem sie in der vergangenen Saison eine Baby-Pause eingelegt hatte, wollte die Polin noch ein letztes Jahr in Ludwigsburg spielen und dann ihre Karriere beenden. Der Insolvenzantrag des Handball-Bundesligisten hat ihre Pläne durchkreuzt.