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  6. Protest im Campingstuhl: Warum der Filderstädter OB auf der Straße arbeitet

Finanzkrise der Kommunen Protest im Campingstuhl: Warum der Filderstädter OB auf der Straße arbeitet

Finanzkrise der Kommunen: Protest im Campingstuhl: Warum der Filderstädter OB auf der Straße arbeitet
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Der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub hat sein Büro nach draußen verlegt, um auf die finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam zu machen. Hier ist er in einer Besprechung mit Nils Scheiring, Leiter des Geschäftsstelle Jugendgemeinderat. Foto: Caroline Holowiecki

Bundesweit machen Kommunen auf ihre dramatische Finanzsituation aufmerksam. Der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub hat dazu sein Büro nach draußen verlegt.

Kurze Hose, Klappstuhl, eine Grünpflanze auf dem Campingtisch. Im Schatten des riesigen Dachs auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernhausen könnte es Christoph Traub eigentlich ganz nett haben an diesem Vormittag. Doch der Filderstädter Oberbürgermeister hat seinen Arbeitsplatz nicht ins Freie verlegt, um der Hitze seines Büros zu entfliehen. Was zunächst lustig aussieht, mit dem leeren Kässle auf dem Tisch und dem Uralt-Tageslichtprojektor daneben, hat einen ernsten Hintergrund. Christoph Traub protestiert. Er beteiligt sich am Aktionstag „Kommunen am Limit“.

 

Bundesweit haben am Montag Städte, Gemeinden und Landkreise auf ihre dramatische Finanzsituation aufmerksam gemacht. Kommunale Spitzenverbände hatten zuvor zum Aktionstag aufgerufen. Sie fordern von Bund und Ländern, wirksame Maßnahmen gegen die kommunale Finanzkrise zu ergreifen. Denn die Lage ist durchaus kritisch. Das kommunale Defizit lag 2025 bei rund 30 Milliarden Euro. Das ist ein historischer Höchststand, die Tendenz ist weiter steigend. Landauf, landab nehmen daher Gemeinden am Aktionstag teil. Die Stadt Stuttgart macht mit Plakaten, Absperrbändern und einer LED-Wand auf ihre Misere aufmerksam, Städte wie Ostfildern oder Kirchheim informieren online. „Auch wir in Leinfelden-Echterdingen leiden unter der schwierigen finanziellen Lage“, sagt Otto Ruppaner, der dortige Oberbürgermeister. Da er sich aktuell auf einer Delegationsreise in der Partnerstadt Manosque befindet, beteiligt er sich am Aktionstag zumindest indirekt und informiert übers Amtsblatt und die städtische Website.

Klamme Kassen in Filderstadt: „Es trifft alle“

Die Botschaft aller ist klar: Zu viel wird nach unten delegiert, aber nicht bezahlt. Eine Hauptursache für die Schieflage der Kommunen sind die steigenden Sozialausgaben, die die Kommunen bundesgesetzlich leisten müssen und bei denen in der Vergangenheit Umfang und Standards immer weiter erhöht wurden – ohne eine ausreichende Gegenfinanzierung. Christoph Traub hat diverse Beispiele parat: der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule, die Betreuung in Kitas, die Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Für all so was braucht es zudem Personal, was wiederum ebenso kostet. „Das Landesnichtraucherschutzgesetz ist wahrscheinlich das aktuellste Beispiel“, sagt er. Nach der Verschärfung zum 1. Juni sollen die Kommunen unter anderem die Einhaltung kontrollieren.

Filderstadt muss an die Rücklagen und Kredite aufnehmen. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Christoph Traub spricht von strukturellen Problemen, „deswegen trifft es alle, weil sich der kommunale Haushalt nicht mehr selbst finanzieren lässt“. In Filderstadt zeigt sich das Ungleichgewicht im Haushalt. In diesem Jahr werden sich die Gesamterträge auf rund 177 Millionen Euro belaufen, 2027 auf etwa 183 Millionen Euro. Gleichzeitig gilt es, 2026 knapp 188 Millionen Euro und 2027 rund 195 Millionen Euro für die Aufwendungen aufzubringen. Die Stadt muss daher an die Rücklagen ran und Kredite aufnehmen.

Christoph Traub sucht an diesem Vormittag das Gespräch mit den Menschen in der Stadt. Denn ja, sie sind letztlich die Leidtragenden. Klamme Kassen, das bedeutet, dass weniger geleistet wird, dass Standards zurückgeschraubt und dass Einnahmen erhöht werden müssen. Die Hundesteuer etwa wurde aus diesem Grund schon vor Monaten erhöht. Und es bedeutet, dass Vorhaben, die aktuell nur projektiert seien, mitunter noch mal auf den Prüfstand müssten, „das liegt auf der Hand“, sagt Traub.

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Die Lösung? Für Christoph Traub ist klar: Wer bestellt, muss bezahlen. Von Bund und Ländern vergebene Aufgaben müssen auskömmlich finanziert werden – dauerhaft. Einmalige Sonderzahlungen brächten da wenig. „Wir brauchen eine andere Förderstruktur mit weniger Bürokratie.“

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