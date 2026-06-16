Finanzkrise Esslingen: „Es tut weh“ - Das bedeutet die Kitaschließung für Familien

Ein großer Garten mit Bäumen und ein heimeliger Gruppenraum: Die Kinder von Madlen Schempp und Sarah Moosberger sind in ihrem Kindergarten glücklich. Doch wie lange noch? Der evangelische Kindergarten Finkenweg in Sirnau gehört zu den insgesamt fünf Esslinger Einrichtungen, die nach den Plänen der Stadt im Jahr 2028 geschlossen werden sollen.

Als Gründe nennt die Stadt die sinkenden Kinderzahlen und notwendige Sparmaßnahmen angesichts der Haushaltskrise. Seit die Pläne Mitte Mai vorgestellt wurden, wächst der Frust. „Ich kenne keine Mutter, die das einfach so hinnimmt. Alle machen sich große Sorgen“, sagt Madlen Schempp vom Elternbeirat des Kindergartens Finkenweg.

Eltern betonen die Bedeutung von kleinen Kitas

Dass ausgerechnet die kleinen Kindergärten betroffen sind, sorgt für Unverständnis. Die familiäre Atmosphäre würde den Kindern mehr Vertrauen und Sicherheit geben und sei so eine wichtige Grundlage für ihre Entwicklung. Sarah Moosberger weiß aus eigener Erfahrung, wie notwendig diese Geborgenheit ist. So gerne ihre kleine Tochter jetzt in den Kindergarten im Finkenweg geht, so schwierig war anfangs die Eingewöhnung. „Sie hat sich sehr schwer getan. Aber hier wurde sie aufgefangen“, berichtet Sarah Moosberger. „Die Erzieherinnen merken sofort, wenn etwas nicht stimmt.“ In einer größeren Einrichtung würden sensiblere Kinder dagegen häufig untergehen. Aber nicht nur die. Auch für lebhaftere Jungs und Mädchen seien große Kitas mit offenem Konzept oft problematisch, wenn es zu viele Freiräume oder Reize gibt und damit zu wenig Halt für den Einzelnen, ergänzt Madlen Schempp. Wie unerlässlich eingruppige Kindergärten sind, das betonen auch Eltern aus Berkheim, Sulzgries und Serach, wo ebenfalls Schließungen drohen. Zuletzt haben die Esslinger Mütter und Väter gemeinsam immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Es gab unter anderem Demos vor dem Alten Rathaus und es läuft eine Online-Petition.

Den Familien macht es Sorgen, dass sie ihren Kindern in einer wichtigen Entwicklungsphase einen erzwungenen Wechsel zumuten müssen. Dadurch würden Freundschaften und Bindungen zu den Betreuungspersonen zerstört. „Es tut weh, wenn wir unseren Kindergarten verlassen müssen“, sagt auch Sarah Moosberger. In Sirnau ist die Situation besonders schwierig. Denn derzeit gibt es in dem Stadtteil keine Alternative für Kinder älter als drei Jahre. Die Stadt hat den Familien bislang Plätze in Zell angeboten. Das bedeutet aber Anfahrtswege, bei denen die B10 überquert werden muss. Ohne Auto oder Bus ist das kaum möglich. Finanziell und organisatorisch sei das für die Familien nicht tragbar, sagt Madlen Schempp. Zudem hätten viele Eltern mit dem Finkenweg bewusst eine Kita in kirchlicher Trägerschaft ausgewählt, die christliche Werte vermittelt und in den Vordergrund stellt. Auch dies wollen sie nicht aufgeben.

Entspricht die Ersatzkita den Bedürfnissen von Dreijährigen?

In Sirnau gibt es zwar noch eine zweite Einrichtung im Bussardweg, doch dabei handelt es sich um eine städtische Krippe für Kleinkinder. Dem Vernehmen nach plant die Stadt, eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen, um dort zwei altersgemischte Gruppen einrichten zu können. Aus Sicht des Elternbeirats Finkenweg sei das Problem damit dennoch nicht gelöst. Derzeit würden weder die Innenräume noch das Außengelände den Bedürfnissen von Drei- bis Sechsjährigen gerecht. „Um eine entsprechende Nutzung zu ermöglichen, wären nach unserer Einschätzung erhebliche Investitionen sowie ein nicht unerheblicher bürokratischer Aufwand erforderlich“, heißt es in einem Schreiben des Elternbeirats. Es sei fraglich, ob vor diesem Hintergrund die angestrebte Kosteneinsparung durch die Schließung tatsächlich erreicht werden könne. Unklar sei auch, ob künftig alle U3-Kinder dort weiter betreut werden können. Mirko Engel vom Bürgerausschuss Sirnau teilt die Sorgen der Eltern. „Für uns ist wichtig, dass weiterhin alle Sirnauer Kinder im Stadtteil einen Betreuungsplatz bekommen können“, betont er.

„Kinder sind die Letzten, an denen gespart werden darf“

Madlen Schempp hält die Schließungspläne auch im Hinblick auf die Bedarfsplanung für kurzsichtig. Man zerschlage so Strukturen, die sich nicht schnell wieder aufbauen lassen, sobald mehr Plätze benötigt werden. „Wenn man nur einzelne Gruppen in den großen Einrichtungen vorübergehend schließt, wäre man doch viel flexibler“, sagt sie. Die Familien hätten zwar Verständnis dafür, dass die Stadt angesichts der klammen Haushaltslage prüft, wo Ausgaben gekürzt werden können. „Aber Kinder sind die Letzten, an denen gespart werden sollte“, unterstreicht die Elternbeirätin. In anderen Bereichen greife die Stadt weiterhin tief in die Tasche, kritisiert sie. Die Marktplatzsanierung samt neuem Springbrunnen sei dafür nur ein Beispiel von vielen.

Der Gemeinderat wird Ende Juli über die fünf Kitaschließungen sowie über weitere rund 100 Konsolidierungsmaßnahmen entscheiden. Bis dahin wollen die Sirnauer Eltern weiter kämpfen. „Wir geben unseren Kindergarten nicht sang- und klanglos auf“, sagt Sarah Moosberger entschlossen.