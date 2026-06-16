Finanzkrise Esslingen „Es tut weh“ - Das bedeutet die Kitaschließung für Familien
Die Stadt Esslingen plant, fünf eingruppige Kindergärten aufzugeben. Mütter aus Sirnau berichten von ihren Sorgen.
Die Stadt Esslingen plant, fünf eingruppige Kindergärten aufzugeben. Mütter aus Sirnau berichten von ihren Sorgen.
Ein großer Garten mit Bäumen und ein heimeliger Gruppenraum: Die Kinder von Madlen Schempp und Sarah Moosberger sind in ihrem Kindergarten glücklich. Doch wie lange noch? Der evangelische Kindergarten Finkenweg in Sirnau gehört zu den insgesamt fünf Esslinger Einrichtungen, die nach den Plänen der Stadt im Jahr 2028 geschlossen werden sollen.