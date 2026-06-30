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  6. „Fachlich falsch“ - GEW kritisiert Esslinger Sparpläne bei Schulen und Kitas

Finanzkrise Esslingen „Fachlich falsch“ - GEW kritisiert Esslinger Sparpläne bei Schulen und Kitas

Finanzkrise Esslingen: „Fachlich falsch“ - GEW kritisiert Esslinger Sparpläne bei Schulen und Kitas
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Angesichts der zunehmenden psychischen Belastung von Schülerinnen und Schülern warnt die Bildungsgewerkschaft GEW vor dem geplanten Abbau der Schulsozialarbeit in Esslingen. Foto: dpa

Die Gewerkschaft warnt: Abstriche bei Schulsozialarbeit, Streichung der Freizeitpädagogik und Abbau von Ganztagsplätzen in Kitas könnten Esslingen am Ende teuer zu stehen kommen.

Reporter: Petra Pauli (pep)

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die in Esslingen geplanten Einsparungen bei den Kindertagesstätten, den Abbau von Schulsozialarbeit und den Wegfall der Freizeitpädagogik an Real- und Gemeinschaftsschulen. Diese Maßnahmen sind Teil der Haushaltskonsolidierung. Kurzfristige Einsparungen bei Prävention, Betreuung und pädagogischer Unterstützung würden die Probleme lediglich verlagern und könnten später deutlich höhere Folgekosten verursachen und zu zusätzlichen Belastungen in den Familien und an den Schulen führen, warnt der GEW-Kreisverband Esslingen-Nürtingen. „Angesichts der anhaltend hohen psychischen Belastung vieler Kinder und Jugendlicher wäre ein Abbau präventiver Unterstützung fachlich falsch“, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt hatte dagegen betont, dass es beispielsweise an allen Schulen weiterhin Schulsozialarbeit geben wird. Lediglich an zwei Schulen ist geplant, das Kontingent jeweils um eine halbe Stelle zu kürzen.

Die GEW fordert außerdem, dass die Freizeitpädagogen erhalten bleiben, da sie die soziale Teilhabe stärkten und wichtige Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler seien. Zudem würden sie wichtige Betreuungsaufgaben wie die Aufsicht beim Mittagessen übernehmen. Dies sei weiterhin Aufgabe der Stadt als Schulträger.

Kritik am geplanten Abbau der Ganztagsplätze in Esslingen

Die Bildungsgewerkschaft sieht zudem die beabsichtigte Umwandlung von Ganztagsgruppen in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) oder Mischgruppen kritisch. „Eine Reduzierung von Ganztagsangeboten ist kein rein organisatorischer Schritt, sondern betrifft unmittelbar die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt die Esslinger GEW-Vorsitzende Mira Hartwig. Oftmals seien es Mütter, die diese Betreuungslücken auffangen müssten. Das wirke sich auf das Einkommen sowie später auf die Rente aus und erhöhe somit das Risiko von Altersarmut. „Bevor Ganztagsplätze reduziert werden, muss die Stadt prüfen, ob Eltern eine Ganztagsbetreuung tatsächlich nicht wünschen oder ob sie sich diese nicht leisten können“, appelliert die Gewerkschaft.

In einer Vorlage verweist die Stadt darauf, dass trotz der geplanten Umwandlung von 16 Ganztagsgruppen hin zu VÖ im Kitajahr 2028/29 weiterhin 100 städtische Ganztagsgruppen vorhanden sind. Zudem gibt es demzufolge bei den freien Trägern ein Angebot von 82 Ganztagsgruppen. Die VÖ-Betreuung ist in Esslingen deutlich günstiger als der Ganztag. Die Verwaltung hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie mit der unterschiedlichen Gebührenstruktur auch eine Lenkungsfunktion beabsichtigt.

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Insgesamt hat die Stadt Esslingen angesichts der prekären Finanzsituation 103 Konsolidierungsvorschläge gemacht. Gespart werden soll demnach in allen Bereichen der Stadtverwaltung. In der Gemeinderatssitzung am 27. Juli soll der Nachtragshaushalt inklusive Sparpaket beschlossen werden.

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