Finanzkrise Heftige Kritik an Stadt: Esslinger machen Vorschläge
Die Esslinger Verwaltung hat Vorschläge präsentiert, wo die Stadt sparen könnte. Kitaschließungen oder mehr Blitzer liegen auf dem Tisch. Das sorgt für heftige Kritik.
Die Esslinger Verwaltung hat Vorschläge präsentiert, wo die Stadt sparen könnte. Kitaschließungen oder mehr Blitzer liegen auf dem Tisch. Das sorgt für heftige Kritik.
Die finanzielle Lage der Stadt Esslingen ist dramatisch. So ist für das Jahr 2026 mit rund 36 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern zu rechnen als angenommen. Zudem wurde Ende Februar bekannt, dass die Stadt Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 24,4 Millionen Euro für das Jahr 2025 zurückzahlen muss. Nun hat die Verwaltungsspitze eine lange Liste mit gut 100 Sparmaßnahmen vorgestellt. 40 Millionen Euro sollen so jährlich zusammenkommen. Setzt die Stadt die richtigen Prioritäten? Die Bürgerinnen und Bürger diskutieren heftig über den geplanten Sparkurs.