Finanzkrise in Esslingen: Debatte um Sparliste bleibt aus

Der Esslinger Gemeinderat befindet sich mitten in der Haushaltskonsolidierung. Da die Gewerbesteuer-Einnahmen massiv eingebrochen sind, müssen ein Nachtragshaushalt erarbeitet und Sparvorhaben beschlossen werden. Nachdem die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen eine Liste mit 103 Sparvorschlägen detailliert vorgestellt hatte, sollten nun die Debatten darüber starten. Doch diese blieben im Verwaltungsausschuss am Montag weitgehend aus.

Am Freitag hatten die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP/Volt in einem interfraktionellen Antrag die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuern abgelehnt. Zudem wurden darin weitere Sparvorschläge wie Einsparungen in Kitas oder bei der Schulsozialarbeit zurückgewiesen und gefordert, die Sanierung der Schelztor-Sporthalle nicht weiter zu verschieben. Auch dieser Antrag wurde in der Sitzung am Montag kaum thematisiert.

Was passiert, wenn der Nachtragshaushalt scheitert?

Stattdessen erklärte die Kämmerin Birgit Strohbach auf Anfrage, was passiert, wenn kein Nachtragshaushalt beschlossen wird: Der beschlossene Doppelhaushalt würde weiter gelten, aber es würde wohl die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig. Unterdessen stellte die Fraktion Linke/FÜR einen Antrag auf die rückwirkende Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuern ab Januar dieses Jahres. Mit einer Erhöhung der Gewerbesteuer von 400 auf 438 Prozent und der Grundsteuer B von 280 auf 320 Prozent könne die schwierige Finanzlage vorerst überbrückt werden, so das Kalkül.

Martin Auerbach, Vorsitzender der Fraktion Linke/FÜR, erklärte in der Ausschusssitzung: „Wer heute auf die Steuererhöhung verzichtet, spart nichts – er verlagert die Kosten auf morgen.“ Schließlich gehe es darum, eine gute Infrastruktur zu erhalten, die die Voraussetzung dafür sei, dass Unternehmen überhaupt Gewinne erzielen könnten, für die dann Steuern anfielen. Der Antrag wurde ohne größere Diskussion mit breiter Mehrheit abgelehnt – lediglich Auerbach selbst stimmte dafür.

Wohnen, studieren, arbeiten, vergnügen - die Stadt Esslingen (im der Mitte der Neubau der Hochschule mit der Klinkerfassade) hat viel zu bieten und in der Vergangenheit geboten. Nun kommen Einschränkungen auf die Stadtgesellschaft zu. Die Diskussion darüber, wer auf was verzichten soll, verläuft noch relativ leise, aber Meinungsunterschiede kristallisieren sich bereits heraus. Foto: Roberto Bulgrin

Stadt verweist auf Möglichkeit zur Diskussion

Von der Stadtverwaltung heißt es: „Die Sparvorschläge der Verwaltung wurden aufgerufen. Warum sich dazu kaum zu Wort gemeldet wurde und auch keine Diskussion entstanden ist, müsste von den Mitgliedern des Gremiums beantwortet werden.“ Die Verwaltung habe weder eine Diskussion verhindert noch diese in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verlegt. „Es wäre Raum und Zeit für Diskussion gewesen“, heißt es aus dem Rathaus. Aus den Reihen des Gemeinderats hingegen ist von verschiedenen Seiten zu hören, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für tiefergehende Diskussionen – diese stünden erst nach der Einbringung der Anträge zum Nachtragshaushalt an.