Finanzkrise in Esslingen Debatte um Sparliste bleibt aus
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag stehen die Sparvorschläge der Stadt auf der Tagesordnung – doch diskutiert wird darüber kaum.
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag stehen die Sparvorschläge der Stadt auf der Tagesordnung – doch diskutiert wird darüber kaum.
Der Esslinger Gemeinderat befindet sich mitten in der Haushaltskonsolidierung. Da die Gewerbesteuer-Einnahmen massiv eingebrochen sind, müssen ein Nachtragshaushalt erarbeitet und Sparvorhaben beschlossen werden. Nachdem die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen eine Liste mit 103 Sparvorschlägen detailliert vorgestellt hatte, sollten nun die Debatten darüber starten. Doch diese blieben im Verwaltungsausschuss am Montag weitgehend aus.