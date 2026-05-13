Esslingen steckt tief in einer Finanzkrise. In den kommenden Jahren muss die Stadtverwaltung jährlich 30 Millionen Euro einsparen. Zudem sollen unter anderem durch Steuererhöhungen weitere zehn Millionen Euro eingenommen werden. Die rund 100 Konsolidierungsvorschläge werden schrittweise in den entsprechenden Fachgremien des Gemeinderats vorgestellt. Am Montag war der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales an der Reihe. „Wir haben versucht, die Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten. Aber man wird es trotzdem merken”, gab Marius Osswald, der Leiter des Amts für Soziales, Integration und Sport, die Marschrichtung vor.