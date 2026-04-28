Finanzkrise in Esslingen Sparschock: Zeitenwende in Esslingen angekommen
Esslingens strikter Sparkurs kommt nicht überraschend und schockiert dennoch. Aber im Zurückschneiden der Verwaltung liegt auch eine Chance, kommentiert Johannes M. Fischer.
Esslingens strikter Sparkurs kommt nicht überraschend und schockiert dennoch. Aber im Zurückschneiden der Verwaltung liegt auch eine Chance, kommentiert Johannes M. Fischer.
Wenn Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer den vielverwendeten Begriff der Zeitenwende bemüht, sagt das vor allem eines aus: Die finanzielle Lage ist dramatisch und lässt sich schwerlich schön reden. Die Liste der geplanten Sparmaßnahmen ist lang, die Erhöhung der Steuern mehr als deutlich.