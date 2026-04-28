﻿Wenn Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer den vielverwendeten Begriff der Zeitenwende bemüht, sagt das vor allem eines aus: Die finanzielle Lage ist dramatisch und lässt sich schwerlich schön reden. Die Liste der geplanten Sparmaßnahmen ist lang, die Erhöhung der Steuern mehr als deutlich.

Der Begriff der Zeitenwende passt aber, auch wenn sich weiterhin alle Beteiligten bemühen, die schmerzhaften Wahrheiten in Worthülsen zu verpacken: Da wird optimiert, da wird priorisiert, da wird digitalisiert, was das Zeug hält. Doch am Ende des Tages werden die Bürger Esslingens sehr deutlich spüren, was wirklich geschieht: Es wird ein Stück schlampiger werden auf den Straßen und Plätzen, die kulturelle Vielfalt wird abnehmen, das schmückende Beiwerk zu den kommunalen Handlungen wird sich verringern. Veranstaltungen zur Mitnahme der Bürger, die Wunschzettel auf korkige Stellwände pinnen, wird es ebenso weniger geben wie Blumenschmuck hier und da oder Marketingmaßnahmen auf Instagram, Tiktok und sonst noch wo.

Esslingens Verwaltung steht vor einem großen Umbruch

Am Montag stellte die Stadtverwaltung dem Gemeinderat die geplanten Sparmaßnahmen vor. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt beteuert, schon frühzeitig damit angefangen zu haben, nach Spareffekten zu suchen. Wobei diese Arbeit im Verlauf der Monate mit Sicherheit keine einfache war, weil eine schlechte Nachricht die andere jagte und die Einnahmen immer weiter nach unten korrigiert werden mussten. Aber „frühzeitig“ ist historisch betrachtet relativ, denn die Frage muss erlaubt sein, ob Esslingen in den fetten Jahren und Jahrzehnten der Vergangenheit zu viel schlemmte und zu wenig an das Übermorgen dachte. Wobei die reiche Stadt Esslingen aber auch nur ein Kind ihrer Zeit ist, denn eine ganze Generation lebte mit der Gewissheit, in einem Art irdischen Paradies zu leben, in dem für jeden auch noch so eigenartigen Einzelfall eine gesetzliche Lage mit finanziellen Folgen geschaffen wurde. Nachhaltigkeit im Sinne von Weitsicht war ein Wort auf dem Papier und wurde nur im großen abstrakten ökologischen Rahmen gedacht, aber weniger in der sozialen und städtischen Wirklichkeit.

Esslingen: Einschnitte als Chance für weniger Bürokratie

Insofern dürfte unter den schmerzhaften Einschnitten, die Esslingen und vielen anderen Kommunen bevorstehen, auch einige sein, die den Ämtern gut tun könnten. Denn unter dem Wahn, jedes Detail im Leben von Mensch, Bauwerk, Maschine, Flora und Fauna behördlich regeln zu müssen, stöhnen auch die Mitarbeiter, die die Regeln umzusetzen und zu kontrollieren hatten. Es ist also Chance und Aufgabe zugleich, nicht nur auf der kommunalen Ebene genau jene Zöpfe abzuschneiden, die möglichst vielen Menschen nicht weh tun. Und womöglich gibt es davon selbst in Esslingen sogar so viele Zöpfe, dass die geplante saftige Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern doch noch auf ein erträgliches Maß zurückgenommen werden kann.