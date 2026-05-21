Finanzkrise „Läuft gegen Wände“ – Eltern kritisieren Stadt wegen Kitaschließung
Die Stadt Esslingen möchte fünf kleine Kitas schließen. Nun melden sich betroffene Eltern aus Sulzgries zu Wort.
Die Stadt Esslingen möchte fünf kleine Kitas schließen. Nun melden sich betroffene Eltern aus Sulzgries zu Wort.
Die geplante Schließung von insgesamt fünf eingruppigen Kindergärten in den Stadtteilen Sulzgries, Berkheim, Serach und Sirnau stößt bei den betroffenen Familien auf Kritik. Bereits vor der jüngsten Gemeinderatssitzung hatten viele Eltern für den Erhalt ihrer Einrichtungen demonstriert. Nun geht zusätzlich der Elternbeirat der Kita Sulzgrieser Straße 124 mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. In Sulzgries sei das Unverständnis für die geplante Sparmaßnahme groß. In dem Stadtteil habe es jahrelang einen Mangel an Plätzen gegeben und Familien hätten oft monatelang auf einen Platz warten müssen. Die Eltern befürchten nun, dass durch die Schließung Familien erneut unter Druck geraten. „Vielen betroffenen Kindern fehlt durch die lange Wartezeit ohnehin schon ein ganzes Jahr voller sozialer Kontakte und frühkindlicher Bildung. Wenn diese Pläne umgesetzt werden, bricht das mühsam aufgebaute Umfeld direkt wieder zusammen“, heißt es in der Mitteilung. Ein Kita-Wechsel würde eingespielte Teams und Freundschaften zerschlagen.