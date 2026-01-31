 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Stadt Marbach muss sparen: Kinderfasching fällt aus

Finanzkrise Stadt Marbach muss sparen: Kinderfasching fällt aus

Finanzkrise: Stadt Marbach muss sparen: Kinderfasching fällt aus
1
Ein großer Haufen kleiner Narren ist bislang immer am Faschingsdienstag in die Marbacher Stadthalle gepilgert. Foto: Werner Kuhnle

Der Kinderfasching in Marbach (Kreis Ludwigsburg) am Faschingsdienstag fällt aus. Die Stadt kürzt den Kulturetat. Wie geht es mit der bunten Sause für kleine Narren in Zukunft weiter?

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Wer nach dem großen Marbacher Kinderfasching online sucht, wird nicht fündig. Der Link auf die Internetseite der Stadt läuft ins Leere. Aber die Veranstaltung in der Stadthalle fand doch immer am Faschingsdienstag statt? Dieses Jahr nicht, ist aus dem Rathaus zu hören. Es fehlt am Geld.

 

Heißt: Kein Bonbonregen, keine Polonaise, keine Spielstationen, keine Guggenmusik für hunderte kleine Narren. „Die Haushaltslage der Stadt ist durch die Wirtschaftskrise extrem angespannt“, sagt der Bürgermeister Jan Trost auf Nachfrage. Deshalb sei der Kulturetat in etwa halbiert worden und beträgt jetzt nur noch 22.500 Euro. Zu diesem Etat zählt auch der bisher jährliche Kinderfasching in der Stadthalle.

„Nächstes Jahr wird der Kinderfasching definitiv stattfinden“

Im vergangenen Jahr, so der Bürgermeister, „haben wir trotz der Finanznot den Kinderfasching am Faschingsdienstag mit hoher Priorität versehen und erfolgreich organisiert und durchgeführt“. Dieses Jahr hingegen liege die Priorität im Kulturbereich auf anderen Veranstaltungen, so dass der Kinderfasching pausieren wird. Im kommenden Jahr soll die Prio im Kulturprogramm wieder auf dem Kinderfasching liegen, „so dass er nächstes Jahr definitiv wieder stattfinden wird“.

Für Jan Trost ist der Kinderfasching in der Stadthalle „eine schöne und stimmungsvolle Veranstaltung, die ich immer gerne mitbegleitet habe“. Jedes Jahr kam der Marbacher Bürgermeister in einem anderen Kostüm, zuletzt verkleidete er sich als Pirat. Vor allem die Begeisterung der Kinder beim Bonbonwerfen fand Trost immer beeindruckend – es waren 2025 immerhin stolze 50 Kilogramm Bonbons, auf die sich die bunte Faschingsmeute stürzte. Insgesamt hat die Stadt etwa 3500 Euro an reinen Sachausgaben für einen Kinderfasching. Hinzu kommen die Personalaufwendungen für die Vorbereitung der Veranstaltung und das Schmücken der Halle.

Stadt Marbach beendet Zusammenarbeit mit Livemacher

Trotz der Halbierung des Kulturetats will die Stadt laut Bürgermeister „ein attraktives und breitgefächertes Kulturangebot anbieten“. Großveranstaltungen mit dem Partner „Livemacher“ aus Besigheim in der Stadthalle werde es aus finanziellen Gründen allerdings nicht mehr geben. Die Zusammenarbeit wurde aus finanziellen Gründen beendet.

Unsere Empfehlung für Sie

Kinderfasching in Marbach: Kinder retten „fair-rückte“ Welt

Kinderfasching in Marbach Kinder retten „fair-rückte“ Welt

50 Kilogramm Süßigkeiten regneten diesen Dienstag auf dem Kinderfasching in Marbach (Kreis Ludwigsburg) unter dem Motto „fair-rückte Welt“.

Den Kinderfasching in Marbach, der unter anderem vom Jugendhaus planet-x mitorganisiert wird, gibt es schon einige Jahrzehnte. Und er hat sich im Lauf der Jahre durchaus verändert. Früher gab es einen mit Rathaussturm und Bonbonwerfen vom Rathausfenster aus. Danach zog ein kleiner Faschingsumzug durch die Marktstraße über den König-Wilhelm-Platz hinauf zur Stadthalle. Doch über die Jahre wurde der Umzug immer kleiner. Während Corona hatte man dann beschlossen, den Umzug zu streichen und von Anfang an in der Stadthalle zu bleiben.

Weitere Themen

Finanzkrise: Stadt Marbach muss sparen: Kinderfasching fällt aus

Finanzkrise Stadt Marbach muss sparen: Kinderfasching fällt aus

Der Kinderfasching in Marbach (Kreis Ludwigsburg) am Faschingsdienstag fällt aus. Die Stadt kürzt den Kulturetat. Wie geht es mit der bunten Sause für kleine Narren in Zukunft weiter?
Von Sandra Lesacher
Im Kreis Ludwigsburg: Große Ausbildungsmesse zeigt Berufe und Studiengänge

Im Kreis Ludwigsburg Große Ausbildungsmesse zeigt Berufe und Studiengänge

Das Jobcenter des Kreises Ludwigsburg stellt am Montag, 2. Februar, in Bietigheim Bissingen die „Plan A“ auf die Beine – und möchte damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Von hen
Aufarbeitung in Marbach: Suizid eines jungen Mannes – Wann wusste die Kirche vom sexuellen Missbrauch?

Aufarbeitung in Marbach Suizid eines jungen Mannes – Wann wusste die Kirche vom sexuellen Missbrauch?

Der frühere Marbacher Pfarrer Michael Graff hat in den 1980er Jahren Jugendliche missbraucht – er nutzte dafür ein perfides System. Jetzt stellt ein Kritiker unbequeme Fragen.
Von Oliver von Schaewen
RoFa in Ludwigsburg: Außergewöhnliche Objekte: Geschichte der legendären Rockfabrik lebt wieder auf

RoFa in Ludwigsburg Außergewöhnliche Objekte: Geschichte der legendären Rockfabrik lebt wieder auf

Bei einer Veranstaltung am 4. Februar dreht sich alles um original erhaltene Utensilien aus der früheren Eventstätte in Ludwigsburg.
Von Andreas Hennings
Fahrradkontrollen in Ludwigsburg: Polizei stoppt 16 Kinder und Jugendliche ohne Licht am Rad

Fahrradkontrollen in Ludwigsburg Polizei stoppt 16 Kinder und Jugendliche ohne Licht am Rad

In Ludwigsburg hat die Polizei in der Friedrich-Ebert-Straße jüngst Fahrradfahrer unter dem Motto „Licht ins Dunkel“ kontrolliert.
Von Julia Amrhein
Regionalzug nach Heilbronn: Betrunkener 36-Jähriger belästigt Frau und beleidigt Polizei

Regionalzug nach Heilbronn Betrunkener 36-Jähriger belästigt Frau und beleidigt Polizei

Ein 36-Jähriger hat am Donnerstag im Regionalzug nach Heilbronn für Aufregung gesorgt: Er belästigte erst eine Frau und beleidigte dann noch die Polizei.
Von Julia Amrhein
Mörike-Gymnasium Ludwigsburg: Junge Schüler werden zu Tüftlern und Wissenschaftlern

Mörike-Gymnasium Ludwigsburg Junge Schüler werden zu Tüftlern und Wissenschaftlern

Das Mörike-Gymnasium Ludwigsburg verstärkt den Bereich Naturwissenschaften – mit einem Alleinstellungsmerkmal in der Stadt.
Von Andreas Hennings
Besigheim: Fischsterben an der Enz hat natürliche Ursache

Besigheim Fischsterben an der Enz hat natürliche Ursache

Nach dem Fischsterben in der Enz gibt es Entwarnung: Laut Landratsamt war es kein menschliches Versagen. Untersuchungen deuten auf eine andere tierische Ursache hin.
Von Emanuel Hege
Zwischen Großbottwar und Backnang: Hund läuft plötzlich auf Straße – Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwischen Großbottwar und Backnang Hund läuft plötzlich auf Straße – Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein freilaufender Hund ist am Donnerstag beim Gassi zwischen Großbottwar und Backnang plötzlich auf den Autobahnzubringer gelaufen. Ein Unfall mit zwei Verletzten war die Folge.
Von Julia Amrhein
Rund 10 000 Zuschauer erwartet: 2500 Narren ziehen durch Gerlingen – die wichtigsten Infos zum Faschingsumzug

Rund 10 000 Zuschauer erwartet 2500 Narren ziehen durch Gerlingen – die wichtigsten Infos zum Faschingsumzug

An diesem Wochenende werden mehr als 2500 Narren und rund 10 000 Zuschauer in Gerlingen erwartet. Für den Faschingsumzug am Sonntag werden acht Straßen gesperrt.
Von Franziska Kleiner
Weitere Artikel zu Fasnet Fasching Marbach am Neckar Stadthalle
 
 