Wer nach dem großen Marbacher Kinderfasching online sucht, wird nicht fündig. Der Link auf die Internetseite der Stadt läuft ins Leere. Aber die Veranstaltung in der Stadthalle fand doch immer am Faschingsdienstag statt? Dieses Jahr nicht, ist aus dem Rathaus zu hören. Es fehlt am Geld.

Heißt: Kein Bonbonregen, keine Polonaise, keine Spielstationen, keine Guggenmusik für hunderte kleine Narren. „Die Haushaltslage der Stadt ist durch die Wirtschaftskrise extrem angespannt“, sagt der Bürgermeister Jan Trost auf Nachfrage. Deshalb sei der Kulturetat in etwa halbiert worden und beträgt jetzt nur noch 22.500 Euro. Zu diesem Etat zählt auch der bisher jährliche Kinderfasching in der Stadthalle.

„Nächstes Jahr wird der Kinderfasching definitiv stattfinden“

Im vergangenen Jahr, so der Bürgermeister, „haben wir trotz der Finanznot den Kinderfasching am Faschingsdienstag mit hoher Priorität versehen und erfolgreich organisiert und durchgeführt“. Dieses Jahr hingegen liege die Priorität im Kulturbereich auf anderen Veranstaltungen, so dass der Kinderfasching pausieren wird. Im kommenden Jahr soll die Prio im Kulturprogramm wieder auf dem Kinderfasching liegen, „so dass er nächstes Jahr definitiv wieder stattfinden wird“.

Für Jan Trost ist der Kinderfasching in der Stadthalle „eine schöne und stimmungsvolle Veranstaltung, die ich immer gerne mitbegleitet habe“. Jedes Jahr kam der Marbacher Bürgermeister in einem anderen Kostüm, zuletzt verkleidete er sich als Pirat. Vor allem die Begeisterung der Kinder beim Bonbonwerfen fand Trost immer beeindruckend – es waren 2025 immerhin stolze 50 Kilogramm Bonbons, auf die sich die bunte Faschingsmeute stürzte. Insgesamt hat die Stadt etwa 3500 Euro an reinen Sachausgaben für einen Kinderfasching. Hinzu kommen die Personalaufwendungen für die Vorbereitung der Veranstaltung und das Schmücken der Halle.

Stadt Marbach beendet Zusammenarbeit mit Livemacher

Trotz der Halbierung des Kulturetats will die Stadt laut Bürgermeister „ein attraktives und breitgefächertes Kulturangebot anbieten“. Großveranstaltungen mit dem Partner „Livemacher“ aus Besigheim in der Stadthalle werde es aus finanziellen Gründen allerdings nicht mehr geben. Die Zusammenarbeit wurde aus finanziellen Gründen beendet.

Den Kinderfasching in Marbach, der unter anderem vom Jugendhaus planet-x mitorganisiert wird, gibt es schon einige Jahrzehnte. Und er hat sich im Lauf der Jahre durchaus verändert. Früher gab es einen mit Rathaussturm und Bonbonwerfen vom Rathausfenster aus. Danach zog ein kleiner Faschingsumzug durch die Marktstraße über den König-Wilhelm-Platz hinauf zur Stadthalle. Doch über die Jahre wurde der Umzug immer kleiner. Während Corona hatte man dann beschlossen, den Umzug zu streichen und von Anfang an in der Stadthalle zu bleiben.