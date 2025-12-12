Im Haushalt für 2026 muss Rutesheim mit einem Defizit von 8,4 Millionen Euro rechnen. Gleichwohl könnten alle Projekte realisiert werden. Was macht die Stadt anders als andere?
In der letzten Rutesheimer Gemeinderatssitzung in diesem Jahr hat es der Bürgermeisterin tatsächlich die Sprache verschlagen. Aber nicht, weil der Stadtkämmerer Rainer Fahrner sie mit seinen Ausführungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026 überraschte. Susanne Widmaier war schlichtweg gesundheitlich angeschlagen und hatte keine Stimme mehr. Doch weil man sich in Rutesheim gerne gegenseitig hilft und unterstützt, trug der Erste Beigeordnete Martin Killinger die vorbereitete Rede der Chefin vor.