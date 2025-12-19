Finanzlage der Kommunen Alle klagen, doch Leonberg hat noch ein bisschen Geld
Bei der Premierensitzung des neuen Leonberger Oberbürgermeisters Tobias Degode stimmt der Gemeinderat fast einstimmig dem Haushalt zu.
Fast schon zu vorweihnachtlich friedvoll ist die Stimmung im Leonberger Gemeinderat wenige Tage vor dem Fest. Immerhin gilt es, den Haushalt der Stadt zu beschließen – eine ernste wie millionenschwere Angelegenheit. Zusätzliche Bedeutung verleiht dem Termin der Umstand, dass es die erste reguläre Ratssitzung des neuen Oberbürgermeisters ist. Tobias Degode hat zwar bereits einen Fachausschuss geleitet, doch dem ganz großen Gremium sitzt er erstmals in offizieller Mission gegenüber.