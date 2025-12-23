Finanzlage der Stadt Göppingen: OB Maier fordert mehr Beteiligung

Es war eine gute Nachricht Ende November: Der Haushalt des Bundes wurde verabschiedet und damit die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Verwendung des Sondervermögens für Länder und Kommunen in Höhe von 100 Milliarden Euro unterzeichnet. Baden-Württemberg inklusive seiner Städte und Gemeinden erhält demnach 13,2 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon leitet das Land unmittelbar an die Kommunen weiter. Das macht für alle Gemeinden und Kreise 8,8 Milliarden Euro. Für die Kommunen im Kreis Göppingen stehen somit 159,9 Millionen Euro zur Verfügung, zusätzlich gehen 52,8 Millionen Euro direkt an den Landkreis.​

Auch der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier freut sich über diese Finanzspritze in Zeiten knapper Kassen, schiebt aber ein großes Aber hinterher: „Vom Grundsatz her lobe ich das Land und auch den Bund für das Sondervermögen, es geht ja wirklich auch viel an die Kommunen. Das Sondervermögen ist gut, entlastet uns bei vielen Dingen und verschafft uns etwas Zeit. Nur kaschiert es das Problem und löst es nicht“, meint der Rathauschef, obwohl das Land auch bei den Zuweisungen ein paar Schritte nach vorn gemacht habe.

OB: „Haben ein strukturelles Problem“

Maier wird deutlich: „Es reicht nicht. Wir haben ein strukturelles Problem mit Aufgaben, die den Kommunen gegeben werden und nicht ausfinanziert sind. Das wird sich nicht ändern, so lange die Kommunen weiterhin als zahnlose Tiger behandelt werden und nicht mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht, Gesetzesvorhaben zu beschließen.“ Was im Bund entschieden werde, habe vielfach kommunale Relevanz, schlage häufig finanziell auf die Städte, Kreise und Gemeinden in der ganzen Republik durch und sollte daher auch von Beginn an mit den Kommunen erörtert werden, meint der OB.​

Die Länder seien über den Bundesrat an der Gesetzgebung beteiligt, die Kommunen nicht. „Da wird erwartet, dass die Länder die Kommunen mit vertreten. Wer das tatsächlich ernsthaft glaubt, der hat die letzten Jahre offensichtlich nicht aufgepasst“, sagt Maier und macht einen konkreten Vorschlag: „Ich bin überzeugt davon, dass die Kommunen an der Gesetzgebung beteiligt werden müssen durch eine dritte Kammer, durch Sitze im Bundesrat, durch eine institutionelle Beteiligung, und zwar wirkliche Beteiligung.“

Kommunen mit an den Tisch setzen

Es gehe nicht darum, Städte und Gemeinden nach ihrer Meinung zu fragen, „und macht dann doch, was man will“. Die Kommunen müssten mit am Tisch sitzen. „Wenn das bisher so gewesen wäre, dann gäbe es die Probleme nicht in der Dramatik. Sie wären trotzdem da, aber eben nicht so drastisch“, ist Maier überzeugt, räumt aber ein, dass manche Schwierigkeiten auch hausgemacht seien und nicht in der Verantwortung von Bund und Land liegen.​

Das Problem sei bekannt und landauf, landab von allen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen schon mehrfach angesprochen worden, sagt der Rathauschef, der eines jedoch nicht will: dass die stetige Wiederholung zur Jammerei verkommt. Ihm ist es ein Anliegen, einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten und eine Diskussion loszutreten. Die Frage sei: Wie kann man es anders machen? Maier verweist auf Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der Arbeitsgruppen installiert hat, mit denen er über die Zusammenarbeit in Sachen Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sprechen will. Das sei auch gut so, sagt der Göppinger OB, „nur müssen diese Vorschläge dann auch mal auf den Tisch und man muss eine öffentliche Debatte führen“. Man müsse ernsthaft darüber sprechen, welche Dinge Sinn machen und welche eben nicht in Zeiten, in denen man sich nicht mehr alles leisten könne. Sein Credo: „Wenn man wissen will, wie man die Kommunen entlasten kann, ist mein Vorschlag: Fragt die Kommunen.“

Sondervermögen weckt Begehrlichkeiten

Bei aller Freude über das Sondervermögen sieht der Oberbürgermeister auch eine Gefahr: „Es weckt womöglich noch Begehrlichkeiten.“ Nach dem Motto: „Jetzt ist doch Geld da. 33 Millionen für die Stadt Göppingen, da kann man wunderbar etwas machen.“ Maier verweist aber auf den Einmaleffekt. Saniere man die zwei maroden Brücken in der Stadt, sei das Geld weg. Baue man drei Kitas, sei es genauso. OB Alex Maier will genau überlegen, wie und wofür die zusätzlichen Mittel ausgegeben werden: „Das soll nicht im Apparat versickern, das muss wirkungsorientiert eingesetzt werden.“​