Stadt setzt Prioritäten in Not: Parken bleibt günstig, Kita-Gebühren steigen

Bietigheim hat das wohl günstigstes Parkhaus Deutschlands, erhöht aber die Elternbeiträge für Kindergärten. Wie das zusammen passt und warum der Stadt Geld fehlt.

Frank Ruppert 23.07.2025 - 14:00 Uhr

Was haben Parkplätze und Kinderbetreuung miteinander zu tun? Auf den ersten Blick wenig – in Bietigheim-Bissingen wurde nun aber eine Verbindung der beiden Themen hergestellt. Die zweitgrößte Stadt im Landkreis Ludwigsburg plagen wie so viele andere Kommunen auch finanzielle Sorgen wegen fehlender Gewerbesteuer und steigender Ausgaben, unter anderem für die Kinderbetreuung.