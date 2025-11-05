Auch das schuldenfreie Bietigheim-Bissingen spürt die Finanzkrise der Kommunen. Erste Einschnitte in Kultur und anderen Bereichen gibt es sofort – drastischere könnten folgen.
05.11.2025 - 14:00 Uhr
Nur wenigen Kommunen im Kreis Ludwigsburg gehe es in der aktuellen Situation finanziell besser als Bietigheim-Bissingen, sagt Oberbürgermeister Jürgen Kessing. Und dennoch muss sich auch Bietigheim-Bissingen umstellen. Wie, das machten der OB und seine Mitarbeiter angesichts der Haushaltseinbringung für 2026 deutlich.