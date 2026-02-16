Baden-Württemberg stellt seinen Beschäftigten fast 4.000 Wohnungen bereit. Universitätskliniken bieten den größten Anteil, um Jobs attraktiver zu machen.

red/epd 16.02.2026 - 15:40 Uhr

. Das Land Baden-Württemberg stellt seinen Beschäftigten und Auszubildenden fast 4.000 Wohnungen zur Verfügung. Ein Großteil davon entfällt auf die Universitätskliniken des Landes, wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm stellen aktuell insgesamt 2.623 Wohneinheiten bereit.