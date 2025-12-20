Finanznot der Kommunen Den Letzten beißen die Hunde
Verzweifelte Bürgermeister, frustrierte Ehrenamtler: Die Städte und Gemeinden werden allein gelassen. Und mit ihnen die Gesellschaft. Ein Kommentar von Thomas K. Slotwinski.
Alexander Noak konnte nicht mehr an sich halten. „Die Regelungswut übergeordneter Ebenen“ sei „nicht mehr auszuhalten“ polterte der Bürgermeister von Korntal-Münchingen als er jetzt den Haushalt seiner Kommune vorstellte, in dem ein Loch von 1,3 Millionen Euro klafft. Der parteilose Kommunalpolitiker ärgert sich über „Brandschutz, Arbeitssicherheit, Informationssicherheit, Datenschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Digitalisierung, Steuern, Vergabe, Hinweisgeberschutzgesetz.“ Dies seien alles „Kosten- und Zeitfresser, die einen in der Entwicklung einer Stadt keinen Meter vorankommen lassen“. Alles zusammen schwäche die Kommunen und ihr Recht auf Selbstverwaltung.