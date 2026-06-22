Quer durch die Republik schlagen Städte, Gemeinden und Landkreise Alarm: Die kommunalen Finanzen sind eingebrochen – stark rückläufigen Einnahmen stehen wachsende Aufgaben und stetig steigende Kosten gegenüber. Die kommunalen Spitzenverbände haben an diesem Montag zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Kommunen am Limit“ aufgerufen, um auf die prekäre finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, was vor Ort auf dem Spiel steht. Landrat Marcel Musolf, der Esslinger OB Matthias Klopfer sowie Ralf Barth, Bürgermeister von Denkendorf und Vorsitzender des Kreisverbands Esslingen im Gemeindetag, setzten mit vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis ein Zeichen.

Überall im Landkreis suchen Gemeinderäte und Verwaltungen derzeit nach Möglichkeiten, die finanzielle Krise zu bewältigen. Höhere Steuern auf der einen und Kürzungen bei den kommunalen Ausgaben auf der anderen Seite sind die Stellschrauben, an denen gedreht wird. Mit ihrem Aktionstag wollen die Kommunen zeigen, dass die kommunale Finanznot keine abstrakte Zahl ist, sondern den Alltag aller Menschen betrifft. Kitas, Schulen, Jugendangebote, Schwimmbäder, Kultur, Mobilität, soziale Unterstützung – vieles steht in diesen Tagen auf dem Prüfstand. Wobei die Rathauschefs darauf hinweisen, dass die Einsparpotenziale vor Ort begrenzt sind, weil viele Aufgaben von Bund und Land festgelegt sind. Immer wieder fiel in einem Pressegespräch von Landrat und Rathaus-Chefs die Forderung: „Wer bestellt, muss auch bezahlen.“

Der Esslinger OB Matthias Klopfer steckt mit seinem Gemeinderat mitten in einem aufwendigen Konsolidierungsprozess, und er verhehlt nicht: „Von einem ausgeglichenen Nachtragshaushalt sind wir noch weit entfernt.“ Neben den zusätzlichen Aufgaben, die den Kommunen ohne finanziellen Ausgleich aufgebürdet werden, müsse gerade eine Stadt wie Esslingen drastisch gesunkene Gewerbesteuereinnahmen verkraften: Waren es in besten Zeiten bis zu 150 Millionen Euro jährlich, ist der Gewerbesteuer-Pegel zuletzt auf 44 Millionen Euro abgestürzt. Für Klopfer ist klar: „So kann das nicht weitergehen.“ Nun gelte es auch für die Gemeinderäte, in der Realität anzukommen. Und mit Blick auf Bund und Land sieht er viele Möglichkeiten, den Städten und Gemeinden etwa durch die Reform einzelner Steuern und Subventionen den dringend nötigen Spielraum zu verschaffen. Für Klopfer ist es aber auch an der Zeit, über bürokratischen Wildwuchs und Standards nachzudenken, die auf Dauer so nicht mehr zu finanzieren seien.

Esslinger Landrat zu Kommunalfinanzen: „Handlungsdruck wächst“

Landrat Marcel Musolf, OB Matthias Klopfer sowie die Bürgermeister Ralf Barth, Christoph Ott und Frank Buß (von links) stellten sich gemeinsam der Presse. Foto: Roberto Bulgrin

Dass die Kommunen im Land 2025 mit einem Minus von insgesamt 4,4 Milliarden Euro einen Negativrekord aufstellen, ist für Landrat Marcel Musolf ein Alarmzeichen. Für ihn sind die Landkreise „das Rückgrat des Sozialstaats vor Ort“. Gerade in diesen Bereichen wachse der Handlungsdruck massiv: „Allein im laufenden Haushaltsjahr müssen wir für soziale Leistungen rund 276 Millionen Euro netto aufbringen – 35 Millionen mehr als 2025 und sogar 104 Millionen mehr als 2020.“ Ganz zu schweigen von den hohen Klinikdefiziten. Für Musolf ist klar: „Wer gesellschaftlichen Zusammenhalt und verlässliche soziale Leistungen will, muss die Kommunen so ausstatten, dass sie ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen können. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit, Ausgaben zu reduzieren.“

Der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth sieht die Kommunen im Landkreis in unterschiedlich ausgeprägten Schwierigkeiten. Klar ist für ihn, dass die Finanznöte strukturell bedingt sind und alle treffen. Deshalb bräuchten die Kommunen rasche finanzielle Unterstützung und eine solide dauerhafte Finanzierung. Bund und Land dürften nur dann neue Aufgaben übertragen, wenn deren vollständige Finanzierung gewährleistet ist. Bürgermeister Christoph Ott aus Großbettlingen hat sich mit seinem Gemeinderat auf den Weg gemacht, alle Ausgaben und Einnahmemöglichkeiten zu nutzen – wobei die Spielräume bei 15 Prozent Freiwilligkeitsleistungen begrenzt seien.

Die große Politik muss liefern

Für den Plochinger Bürgermeister Frank Buß ist es Zeit für ein Umdenken: „Es genügt nicht, sich in Berlin oder Stuttgart für neue Leistungen auf die Schultern zu klopfen, und die Kommunen müssen die Folgen ausbaden.“ Effizientere Strukturen seien wichtig, aber auch die Ausgaben müssten in den Blick genommen werden. Der Dettinger Bürgermeister Rainer Haußmann stimmte darauf ein, dass die Finanzprobleme der Kommunen nicht nur temporärer Natur seien: „Die Gewerbesteuereinnahmen werden nie mehr so sein wie früher.“ Ohne eine tiefgreifende Strukturreform werde es in Deutschland nicht gehen. Und der Reichenbacher Bürgermeister Bernhard Richter ist überzeugt: „Wenn sich nichts ändert, wird es schwer, genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen. Die große Politik sollte sich überlegen, wie dann die nächsten Wahlen ausgehen.“

Gewerkschaft Verdi zum Aktionstag

Forderung

Die Gewerkschaft Verdi begrüßt den Aktionstag „Kommunen am Limit“, der die prekäre Situation der Kommunalfinanzen öffentlich thematisiert. Kritisch sieht es Verdi jedoch, wenn vor allem die steigenden Sozialausgaben als Ursache der kommunalen Finanzkrise gesehen werden. Die Debatte greife zu kurz, wenn sie den Blick überwiegend auf Ausgaben richte. „Die Kommunen haben nicht nur ein Ausgaben-, sondern vor allem ein Einnahmenproblem. Angesichts der breiten gesellschaftlichen Unterstützung für eine stärkere Besteuerung sehr hoher Vermögen und Einkommen sollten die kommunalen Spitzenverbände ihre politische Energie stärker darauf konzentrieren, von Bund und Ländern eine deutlich bessere Finanzausstattung der Kommunen einzufordern“, empfiehlt Jonas Weber, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Fils-Neckar-Alb.

Kundgebung

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, ruft die Gewerkschaft Verdi am Dienstag, 23. Juni, zu einer Kundgebung auf, die um 17 Uhr auf dem Esslinger Rathausplatz beginnt. Dort soll gegen Sozialabbau, gegen die geplante GKV-Reform und für starke, angemessen finanzierte Kommunen demonstriert werden.