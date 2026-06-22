Finanznot im Kreis Esslingen Kommunen schlagen Alarm – Klopfer: „So kann das nicht weitergehen“
Landrat und Bürgermeister aus dem Kreis Esslingen betonen mit einem Aktionstag den Ernst der Lage und fordern eine solide Finanzierung ihrer Aufgaben.
Landrat und Bürgermeister aus dem Kreis Esslingen betonen mit einem Aktionstag den Ernst der Lage und fordern eine solide Finanzierung ihrer Aufgaben.
Quer durch die Republik schlagen Städte, Gemeinden und Landkreise Alarm: Die kommunalen Finanzen sind eingebrochen – stark rückläufigen Einnahmen stehen wachsende Aufgaben und stetig steigende Kosten gegenüber. Die kommunalen Spitzenverbände haben an diesem Montag zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Kommunen am Limit“ aufgerufen, um auf die prekäre finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, was vor Ort auf dem Spiel steht. Landrat Marcel Musolf, der Esslinger OB Matthias Klopfer sowie Ralf Barth, Bürgermeister von Denkendorf und Vorsitzender des Kreisverbands Esslingen im Gemeindetag, setzten mit vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis ein Zeichen.