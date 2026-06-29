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  6. „Es ist zehn Minuten nach zwölf“ - Bis 2029 über 17 Millionen Euro Schulden?

Finanznot in Grafenau „Es ist zehn Minuten nach zwölf“ - Bis 2029 über 17 Millionen Euro Schulden?

Finanznot in Grafenau: „Es ist zehn Minuten nach zwölf“ - Bis 2029 über 17 Millionen Euro Schulden?
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Das Feuerwehrhaus in Grafenau-Döffingen ist marode, doch für einen Neubau fehlt der Gemeinde derzeit das Geld. Foto: Holger Schmidt

Die Gemeinde Grafenau kann den Haushalt im dritten Jahr in Folge nicht ausgleichen und plant eine Kreditaufnahme von 5,3 Millionen Euro.

„Es ist nicht zwei Minuten vor zwölf, sondern zehn Minuten danach“, sagte Bürgermeister Martin Thüringer - diese drastischen Worte waren zuletzt an den Grafenauer Gemeinderat gerichtet. Die Situation habe ihm schon manche schlaflose Nacht bereitet, bekannte Thüringer. Im dritten Jahr in Folge kann die Gemeinde Grafenau 2026 ihren Haushalt nicht ausgleichen. Trotz Kreditaufnahme erwartet Kämmerin Katrin Assmann ein dickes Minus von 2,1 Millionen Euro.

 

Zu viele Aufgaben vom Bund

„Wir haben kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem“, stellte der Schultes klar. Zwar sei auch in Grafenau wie andernorts aufgrund von Krieg und Krisen die Gewerbesteuer eingebrochen und die Gemeinde von der Steuerkraft von einst sechster an die drittletzte Stelle im Kreis zurückgefallen. Doch noch viel mehr machen den Kommunen von Bund und Land übergestülpte Aufgaben zu schaffen, ohne dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt würden: „Wir sind die Exekutive und müssen ausführen, die Kommunen sind am Limit.“ Die Ganztagesbetreuung nannte Martin Thüringer, Schutzraum- und Sirenenkonzepte, aber auch die Flüchtlingsunterbringung drückt seit Jahren allerorten auf die Gemeindefinanzen.

Auf der anderen Seite stehen Pflichtaufgaben, zu denen auch der Bau eines neuen Feuerwehrhauses zählt, da die Betriebssicherheit der bestehenden von den zuständigen Behörden schon länger bemängelt wird. „Wir können nicht einfach einen Kindergarten zumachen“, nannte Martin Thüringer außerdem den Bereich, der für einen guten Teil der Personalkosten der Gemeinde, 8,6 Millionen von 22,4 Millionen Euro der Aufwände im Ergebnishaushalt, verantwortlich ist. Mehr als 60 Prozent der Kinderbetreuungskosten bleiben bei der Gemeinde, die Elternbeiträge machen gerade einmal gut 14 Prozent aus.

Gute Nachfrage nach Bauplätzen

Bei den Erträgen von 20,2 Millionen Euro im Grafenauer Ergebnishaushalt 2026 dominieren mit 6,5 Millionen Euro die Einkommensteuerzuweisungen, während die Gewerbesteuer auf 1,7 Millionen Euro abgesackt ist. Im Finanzhaushalt des dennoch ohne Gegenstimme verabschiedeten Zahlenwerks stehen Auszahlungen von 31,4 Millionen Euro Einzahlungen von nur 28 Millionen Euro gegenüber. Und das trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 5,3 Millionen Euro. Auf 6,1 Millionen Euro belief sich der Schuldenstand Anfang 2026, Ende des Jahres werden es rund elf Millionen Euro sein und in der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2029 im schlechtesten Fall bereits 17,7 Millionen Euro, rechnete Kämmerin Katrin Assmann vor.

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Nur schwarz malen wollte die Verwaltung dann aber doch nicht. „Ich bin froh, dass die Nachfrage nach Bauplätzen ordentlich ist“, sagte Martin Thüringer mit Blick auf die beiden kleinen Baugebiete Malmsheimer Weg Nord und Mittenbühl Erweiterung Nord, deren Grundstücke gerade im Rahmen eines Höchstgebotsverfahrens vermarktet werden. Näheres wollte der Grafenauer Bürgermeister aber erst im anschließenden nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung verraten.

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