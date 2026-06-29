Finanznot in Grafenau „Es ist zehn Minuten nach zwölf“ - Bis 2029 über 17 Millionen Euro Schulden?
Die Gemeinde Grafenau kann den Haushalt im dritten Jahr in Folge nicht ausgleichen und plant eine Kreditaufnahme von 5,3 Millionen Euro.
Die Gemeinde Grafenau kann den Haushalt im dritten Jahr in Folge nicht ausgleichen und plant eine Kreditaufnahme von 5,3 Millionen Euro.
„Es ist nicht zwei Minuten vor zwölf, sondern zehn Minuten danach“, sagte Bürgermeister Martin Thüringer - diese drastischen Worte waren zuletzt an den Grafenauer Gemeinderat gerichtet. Die Situation habe ihm schon manche schlaflose Nacht bereitet, bekannte Thüringer. Im dritten Jahr in Folge kann die Gemeinde Grafenau 2026 ihren Haushalt nicht ausgleichen. Trotz Kreditaufnahme erwartet Kämmerin Katrin Assmann ein dickes Minus von 2,1 Millionen Euro.