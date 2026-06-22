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Finanznot in Leonberg Jeder Kita-Platz kostet 20.000 Euro

Finanznot in Leonberg: Jeder Kita-Platz kostet 20.000 Euro
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Der Leonberger OB Tobias Degode (3.v.li.) , Baubürgermeister Klaus Brenner (re.) und Mitglieder des Gemeinderates weisen plakativ auf die Finanznot der Kommunen hin. Foto: Simon Granville

Beim bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ rechnet OB Degode vor, wofür die Stadt alles bezahlen muss und wo das Geld fehlt.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Es gibt das Sprichwort, wonach den Letzten die Hunde beißen. Viele Städte und Gemeinden fühlen sich in der Rolle des Letzten. Die Bisse wiederum machen sich in Form leerer Kassen und in der Folge durch eingeschränkte Leistungsfähigkeit schmerzlich bemerkbar. In Leonberg hieß es zwar zuletzt immer, dass es der Stadt im Gegensatz zu etlichen Nachbarkommunen noch vergleichsweise gut gehe.

 

Aber das wird nicht so bleiben. Davon ist zumindest Tobias Degode überzeugt. Deshalb haben sich der Oberbürgermeister, der Baubürgermeister Klaus Brenner und verschiedene Mitglieder des Gemeinderats am Montagnachmittag vor das Alte Rathaus begeben, um beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ aktiv auf die finanziellen Probleme hinzuweisen.

Weniger Steuern, mehr Umlagen

„Keine Zukunft mit leeren Kassen“ ist auf einem Transparent zu lesen, das die Kommunalpolitiker entrollt haben. Was das praktisch bedeutet, erklärt Degode, der im Rathaus auch für das Finanzressort zuständig ist: In diesem Jahr werde sich im Haushalt der 50.000-Einwohner-Stadt ein Defizit von mehreren Millionen Euro auftun, prophezeit der OB. Ein gewichtiger Grund: Die Steuereinnahmen, die Baden-Württemberg an die Kommunen im Land verteilt, werden zurückgehen. Gleichzeitig müsse die Stadt mehr Kreisumlage an das Landratsamt in Böblingen überweisen. Denn auch der einst so wirtschaftsstarke Landkreis ist finanziell gehörig ins Schlingern gekommen.

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Anhand von Zahlen zeigt Degode, mit welchen Finanzproblemen die Stadt zu kämpfen hat. „Jeder einzelne Kindergartenplatz kostet uns deutlich mehr als 20.000 Euro im Jahr“, rechnet der OB vor. Auf der Einnahmenseite stehen rund 3500 Euro Gebühren pro Platz. „Das Defizit von gut 17.000 Euro bleibt an der Stadt hängen.“ Und das sei längst nicht alles: Durch das vom Bund beschlossene verpflichtende Kindergarten-Jahr für Vorschulkinder kommen nicht nur auf die Stadt Leonberg immense Mehrkosten zu.

Als letztes Mittel will Degode den Klageweg nicht ausschließen, so wie es auch schon andere Kommunen angekündigt haben. Die Ultima Ratio anhand nicht vorhandenen Geldes. Für den Oberbürgermeister ist das durchaus ein Interessenkonflikt. Denn grundsätzlich hält er es für richtig, insbesondere Migrantenkinder möglichst früh in die Schule zu schicken: „So sind die Chancen, dass sie Deutsch lernen, wesentlich höher.“ In Frankreich werde das erfolgreich praktiziert.

„Wir haben in Leonberg in den innerstädtischen Kitas oft bis zu 90 Prozent Migrationshintergrund“, sagt OB Degode. Foto: dpa, Christian Charisius

Die Annahme, dass nur in Großstädten der migrantische Anteil in Kindergärten und Schulen besonders hoch ist, sei ein Irrglaube: „Wir haben in Leonberg in den innerstädtischen Kitas oft bis zu 90 Prozent Migrationshintergrund.“ Doch der Bund habe die Fördermittel für Integration zurückgefahren. „Bei Sprachkursen gleichen wir das jetzt aus dem eigenen Haushalt aus“, sagt der Oberbürgermeister.

„Bürger empfinden Staatsversagen“

Tobias Degode geht es nicht um einmalige Geldspritzen, etwa aus dem sogenannten Sondervermögen, sondern um eine kontinuierliche Finanzausstattung, damit die Kommunen ihre von Bund und Land aufgetragenen Aufgaben auch erfüllen können. „Wenn beispielsweise Bäder geschlossen werden müssten, käme das bei den Bürgern als Staatsversagen an“, sagt der OB. Dass so keine Beruhigung auch der öffentlichen Meinung erzielt werden kann, liegt auf der Hand.

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Beim vom Deutschen Städtetag initiierten Aktionstag „Kommunen am Limit“ fallen zumindest auf lokaler Ebene die Parteigrenzen. Zur Leonberger Kundgebung sind Vertreter aller politischen Kräfte im Gemeinderat ans Alte Rathaus gekommen. Und sie sind mit den Ausführungen ihres Oberbürgermeisters offenbar so einverstanden, dass es niemanden drängt, ebenfalls das Wort zu ergreifen. Das kommt in der Politik bekanntermaßen nicht allzu oft vor.

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