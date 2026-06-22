Finanznot in Leonberg Jeder Kita-Platz kostet 20.000 Euro
Beim bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ rechnet OB Degode vor, wofür die Stadt alles bezahlen muss und wo das Geld fehlt.
Beim bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ rechnet OB Degode vor, wofür die Stadt alles bezahlen muss und wo das Geld fehlt.
Es gibt das Sprichwort, wonach den Letzten die Hunde beißen. Viele Städte und Gemeinden fühlen sich in der Rolle des Letzten. Die Bisse wiederum machen sich in Form leerer Kassen und in der Folge durch eingeschränkte Leistungsfähigkeit schmerzlich bemerkbar. In Leonberg hieß es zwar zuletzt immer, dass es der Stadt im Gegensatz zu etlichen Nachbarkommunen noch vergleichsweise gut gehe.