Die GKV-Chefin Doris Pfeiffer will, dass die gesetzlichen Kassen nur noch so viel ausgeben wie sie auch einnehmen. Zudem fordert sie „echte Strukturreformen“ im Gesundheitswesen.

Doris Pfeiffer wechselt im Juli nach 18 Jahren als Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes in den Ruhestand. In einer Zeit, in der die Krankenkassen tief in der finanziellen Misere stecken, erklärt sie Sparmöglichkeiten.