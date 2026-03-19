Uber setzt groß auf die Robotaxi-Zukunft und will zur Plattform für Wagen verschiedener Anbieter werden. Als nächster Entwickler kommt ein Partner von VW dazu.
San Francisco - Der Tesla-Rivale und VW-Partner Rivian bekommt die Aussicht auf eine Milliarden-Finanzspritze von Uber. Der Fahrdienst-Vermittler will bis zu 1,25 Milliarden Dollar investieren, um Robotaxis des Elektroauto-Entwicklers auf seine Plattform zu bringen. Die ersten fahrerlosen Wagen auf Basis des neuen Rivian-Modells R2 sollen 2028 in San Francisco und Miami eingesetzt werden, wie die Unternehmen mitteilten.