Eine fragwürdige Geste auf einem Foto hat schwerwiegende Folgen für die bisherige Miss Finnland. Eine neue Schönheitskönigin ist bereits gefunden.
12.12.2025 - 11:02 Uhr
Helsinki - Die amtierende Miss Finnland Sarah Dzafce verliert im Zuge eines Rassismus-Skandals ihren Titel und ihre Krone. Das gaben die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs auf einer Pressekonferenz bekannt. Man akzeptiere keinerlei Form von Rassismus oder diskriminierendem Verhalten und entschuldige sich für den Vorfall, schrieb die Organisation in einem Statement.