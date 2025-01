Die Silberform AG ist spezialisiert auf Prototypen für Automobilhersteller. Auf der CMT in Stuttgart präsentiert das Unternehmen aber ein ganz anderes Projekt: ein Highend-Soundsystem für Reisemobile.

Ulrike Otto 23.01.2025 - 07:04 Uhr

Zart und doch durchdringend ertönen die ersten Geigenklänge des Klassikers „Am Fenster“ der DDR-Band City. Doch egal, ob man am Mini-Wohnmobil hinten an der Eingangstür steht oder vorn an der Beifahrertür – der Klang bleibt gleich. Doch Lautsprecher sind keine zu sehen. Wer dagegen die Hand an die Karosserie legt, spürt die Vibrationen der Musik. „Wir nutzen die Oberfläche als Lautsprecher“, sagt Jürgen Müller von der Silberform AG, die das Soundsystem derzeit auf der Reise- und Caravaningmesse CMT präsentiert.