Immer wieder erregt die Winnender Firma mit aufwendigen Reinigungsaktionen historischer Gebäude Aufsehen. Jetzt erstrahlt ein weiteres Bauwerk in der Region in neuem Glanz.
22.09.2025 - 17:00 Uhr
Die Große Treppe vor der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall hat 53 Stufen, sie ist acht Meter hoch und fast 50 Meter breit – und wohl eine der außergewöhnlichsten Bühnen der Welt. Seit fast hundert Jahren werden auf den Stufen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall gespielt. Und nun erstrahlt sie in frischem Glanz – dank der Firma Kärcher.