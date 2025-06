Firma Gläser in Kirchberg/Murr: Hier steht jetzt das modernste Schotterwerk des Landes

Von wegen verstaubt: Im neuen Schotterwerk in Kirchberg funktioniert vieles vollautomatisch. Sogar nachts können dort jetzt Baustoffe verladen werden.

Firma Gläser in Kirchberg/Murr

Ein 80 Meter breiter Koloss, so hoch wie ein zehnstöckiger Wohnblock, kilometerlange Förderbänder sowie tonnenschwere Brecher und Siebe: Das neue Schotterwerk der Firma Lukas Gläser im Kirchberger Teilort Zwingelhausen ist schon durch seine Ausmaße beeindruckend. Noch erstaunlicher ist aber, wie modern es dort zugeht. Denn das Werk ist laut dem Unternehmen das modernste in ganz Baden-Württemberg. 25 Millionen Euro hat der Mittelständler mit Sitz in Aspach investiert, um die Versorgung der Region mit einem unscheinbaren, aber unverzichtbaren Baustoff zu sichern: Muschelkalk.