Die japanische Technologie-Firma Kyocera siedelt sich auf dem Hess-Areal an. Bereits im ersten Quartal 2026 sollen die ersten medizinischen Keramikkugelköpfe aus der Stauferstadt auf den Markt kommen.

Eva Herschmann 04.10.2024 - 16:47 Uhr

Der Spatenstich ist am Freitag erfolgt. Die Firma Ebner Immobilien baut im großen Stil auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelei Hess in Waiblingen moderne und nachhaltige Produktions- und Verwaltungsgebäude. Doch nicht zum Eigennutz, sondern für einen hochkarätigen Mieter. Die japanische Weltfirma Kyocera will von hier aus mit ihrer im vergangenen April neu gegründeten Tochtergesellschaft Kyocera Fineceramics Medical GmbH den Markt für medizinische Keramikkugelköpfe erobern.