Der Maschinenbauer Voith streicht ein Zehntel seiner Arbeitsplätze. Müssen sich auch die Beschäftigten am Standort Rutesheim Sorgen um ihren Job machen?
10.12.2025 - 16:07 Uhr
Es ist ein schwerer Schlag für die Beschäftigten des schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauers Voith: Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen bis zu 2500 Stellen gestrichen werden – vorrangig in Deutschland. Auch in Rutesheim ist Voith mit einer Niederlassung vertreten. Dort werden hydraulische Systeme und Bestandteile entwickelt und gefertigt.