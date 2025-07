Das Unternehmen Helukabel feiert ein Firmenfest für alle und lädt dazu die Legenden-Mannschaft des VfB Stuttgart zum Kicken ein. Beim GSV Hemmingen gibt es ein 12:1.

Fotos: Baumann 06.07.2025 - 16:52 Uhr

Beim Firmenfest von Helukabel auf dem Gelände des GSV Hemmingen spielte das Legenden-Team des VfB Stuttgart ein Match gegen eine Auswahl Helukabel/GSV. Am Ende gab es ein standesgemäßes 12:1 für die Ex-Profis, die Treffer erzielten Kevin Kuranyi (3), Cacau (2), Felix Luz (2), Sreto Ristic (2) sowie Roberto Pinto, Matthias Morys plus ein Eigentor der Helukabel/GSV-Auswahl. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie, um zu entdecken, wer alles am Ball war.