Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sieht angesichts des Personalabbaus in der Industrie Chancen für Fach- und Führungskräfte in Unternehmen mit Nachfolgeproblemen. Die CDU-Politikerin sagte vor dem Start der zweitägigen Wirtschaftsministerkonferenz der Länder in Stuttgart: „In der Unternehmensnachfolge stecken auch Chancen.“

Diese sei eine gute Möglichkeit für erfahrene und gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die vom Arbeitsplatzabbau in Großunternehmen betroffen seien. „Denkbar wäre, das Thema in der Vermittlung durch regionale Drehscheiben stärker zu berücksichtigen.“ Von der Ministerkonferenz wolle man ein starkes Signal an den Bund senden, dass er weitere Anstrengungen unternehme, um Übernahmeprozesse einfacher und schneller zu gestalten.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie ZEW-Diskussion mit Kretschmann Kretschmann setzt voll auf die Verteidigungswirtschaft Der Ministerpräsident sieht in der Verteidigungswirtschaft viel Innovationspotenzial für das Land. Von Bürgern und Unternehmen erwartet er eine positivere Haltung zu neuen Technologien.

Die CDU-Politikerin verwies auf Daten aus dem KfW Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2024, wonach heute schon 54 Prozent der Unternehmensinhaber in Deutschland 55 Jahre und älter seien. In den Jahren zwischen 2024 und 2028 steht laut diesem Bericht in 14 Prozent der mittelständischen Firmen eine Unternehmensnachfolge an. Das seien 106.000 Unternehmen pro Jahr.

Etwas weniger Firmenübernahmen 2024 im Südwesten

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg gab es im vergangenen Jahr 5.986 Firmenübergaben. 2023 seien es 6.088 gewesen.

Baden-Württemberg hat aktuell den Vorsitz der Wirtschaftsministerkonferenz, die heute und am Donnerstag stattfindet. Der Südwesten macht sich unter anderem dafür stark, das Unternehmertum zu fördern und die Bedingungen für Gründer zu verbessern.