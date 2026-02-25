40 Unternehmen, Institutionen und Behörden informieren bei der First Job Ausbildungs- und Studienmesse in den Stuttgarter Wagenhallen über Wege in die Zukunft für junge Menschen.

Dieser Tage wurden die Ergebnisse der neuen Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Krankenkasse Barmer veröffentlicht, nach der rund 80 Prozent der 2000 befragten Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren optimistisch in ihre persönliche Zukunft blicken. Nur rund ein Viertel der Befragten sorgt sich um die Arbeitsplatzsuche, ähnlich gering ist die Furcht vor Wirtschaftskrisen. Andererseits sehen gerade noch 44 Prozent die Zukunft Deutschlands optimistisch. In diesem Spannungsfeld bietet die First Job Ausbildungs- und Studienmesse von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten an diesem Freitag und Samstag in den Wagenhallen eine gute Chance, sich ein gutes Stück zu orientieren.

„Am Ende ist für die grundlegende Orientierung immer das persönliche Gespräch das Beste“, sagt Gunnar Schwab. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Stuttgart schätzt an der First Job, dass an den beiden Tagen 40 ganz unterschiedliche Unternehmen, Institutionen und Behörden diese Möglichkeit zum persönlichen Austausch eröffnen. „Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich schon im Vorfeld anzuschauen, wer bei der Messe vor Ort ist, wer einen interessiert und auf wen man zugehen möchte“, empfiehlt der Agentur-Chef.

Bewerbungsmappe am Stand der Arbeitsagentur checken lassen

Jeweils von 9 bis 15 Uhr präsentieren sich Aussteller aus vielen Berufsfeldern, darunter Handwerk, Industrie, Medizin, Pflege, Banken, Versicherungen und Einzelhandel. Besucherinnen und Besucher erhalten bei freiem Eintritt Einblicke in duale und schulische Ausbildungswege. Auch das duale Studium wird vorgestellt. Wer sich vor dem Einstieg ins Berufsleben sozial engagieren möchte, kann sich zudem über Freiwilligendienste informieren. Am Stand der Arbeitsagentur Stuttgart kann man seine Bewerbungsmappe checken lassen. Vorträge gibt es ebenfalls. Und obendrein legt DJ Cusher die passenden Beats für eine entspannte Atmosphäre Messe auf.

Die Messe First Job findet am Freitag, 27. Februar, und Samstag, 28. Februar, jeweils von 9 bis 15 Uhr in den Wagenhallen Stuttgart, Innerer Nordbahnhof 1, statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: www.firstjob.swmn-events.de