40 Unternehmen, Institutionen und Behörden informieren bei der First Job Ausbildungs- und Studienmesse in den Stuttgarter Wagenhallen über Wege in die Zukunft für junge Menschen.
Dieser Tage wurden die Ergebnisse der neuen Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Krankenkasse Barmer veröffentlicht, nach der rund 80 Prozent der 2000 befragten Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren optimistisch in ihre persönliche Zukunft blicken. Nur rund ein Viertel der Befragten sorgt sich um die Arbeitsplatzsuche, ähnlich gering ist die Furcht vor Wirtschaftskrisen. Andererseits sehen gerade noch 44 Prozent die Zukunft Deutschlands optimistisch. In diesem Spannungsfeld bietet die First Job Ausbildungs- und Studienmesse von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten an diesem Freitag und Samstag in den Wagenhallen eine gute Chance, sich ein gutes Stück zu orientieren.