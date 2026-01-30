Eine Doku, die keine sein will: Der Film «Melania» begleitet die First Lady in den 20 Tagen vor dem Machtwechsel im Weißen Haus. Nun wird das Kinopublikum über den Erfolg entscheiden.
30.01.2026 - 12:49 Uhr
Washington - Schwarzer statt roter Teppich, ungewohnter Rollenwechsel: Mit dem Amazon-Film "Melania" rückt US-First-Lady Melania Trump ins Rampenlicht. Der Film begleitet sie in den 20 Tagen vor dem Machtwechsel im Weißen Haus und sorgt bereits vor dem Kinostart für Diskussionen. Melania Trump fungierte bei dem Film auch als Co-Produzentin. Regie führte Brett Ratner.