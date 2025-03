First Lady

Melania Trump ist erstmals wieder im Kapitol und unterstützt dabei den Kampf gegen Rachepornos. Dabei sollen auch die Social-Media-Unternehmen zum Handeln gezwungen werden.

dpa 03.03.2025 - 21:43 Uhr

Washington - First Lady Melania Trump kämpft gegen sogenannte Rachepornos, bei denen intime Bilder oder Videos ohne Genehmigung der abgebildeten Person online geteilt werden. In der heutigen von KI getriebenen Welt sei die Gefahr alarmierend groß, sagte Melania Trump bei einem Runden Tisch im US-Kapitol in Washington. Ihr Ziel sei es, junge Menschen vor Schaden zu bewahren. Das weit verbreitete missbräuchliche Verhalten im digitalen Bereich beeinträchtige das tägliche Leben von Kindern, Familien und Gemeinschaften.