 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Genuss & Leben
  4. Essen & Trinken

  6. Was kann das Luxusmenü für daheim?

Fisch-Kochbox im Test Was kann das Luxusmenü für daheim?

Fisch-Kochbox im Test: Was kann das Luxusmenü für daheim?
1
Benjamin Maerz und seine Kochbox. Foto: Fotografin Michaela Klose

Die Brüder Maerz aus Bietigheim sind Kochbox-Profis. Wir haben das Fisch-Menü getestet. Kann Spitzenküche am heimischen Herd überhaupt gelingen?

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

Die „Signatur Maerz“ Box bringt Sterneküche nach Hause: Delice von Roter Bete mit saftigem Lachs und Ponzuvinaigrette, würzige Kürbissuppe mit Kabeljau-Yuzu-Pralinen, Rotzunge und Forelle im Noriblatt mit Hummermaultäschle und Steinpilz-Kartoffeltaschen, dazu Schokoladen-Dessert mit Mango-Passionsfrucht und Petit Fours. Klappt das Ganze aber auch?

 

Was kann die Box?

Interessiert ist auch der Mitbewohner. Foto: Schlemmerbäch

Die Box nennt sich „Signatur Maerz“. Es ist das Fischmenü und ist für zwei Personen zur „Home Dining Experience“ gedacht. Ohne Alkohol kostet die Box 169 Euro, mit alkoholischer Begleitung 215 Euro. Erdacht wurde sie während der Corona-Pandemie - und ist weiterhin im Repertoire. Alles wurde von Benjamin Maerz in seinem Restaurant in Bietigheim entwickelt und verfeinert. Verschickt wird national. Benjamin Maerz ist Küchenchef in seinem Sternerestaurant in Bietigheim. Klar, dass sein Anspruch auch bei den Zutaten hoch ist.

Wie klappte die Lieferung?

Die Produkte kommen gekühlt an. Foto: Schlemmerbäch

Der Versand lief reibungslos, geliefert wurde die Box mit Kühlakkus zum vereinbarten Datum. Jedes einzelne Gericht ist nachhaltig in Papp-Boxen verpackt.

Wie ist das Rezept und die Anleitungen?

Die Zutaten ausgepackt und vorbereitet. Foto: Schlemmerbäch

Gerade eine Din A 4 Seite füllen die Anleitungen für das Vier-Gang-Menü. Man muss sich kurz orientieren, dann aber ist es ein Kinderspiel. Man sollte aber gründlich lesen und einige Töpfe bereitstellen. Es ist nicht so, dass man nichts machen muss: da muss erwärmt, angebraten, aufgeschäumt und frittiert werden. Alles ist sehr gut beschriftet, die Anleitung einfach, wenn man sich erstmal zurechtgefunden hat. Die Getränkebegleitung macht was her: in 0,2l -Fläschchen sind passende Weine abgefüllt.

Wie lange hat’s gedauert?

Wunderbar verpackt. Foto: Schlemmerbäch

Man bereitet alles nacheinander zu. So kann man nur die Gesamtzeit von Essen und Zubereitung angeben - und da kommt schon etwas zusammen, weil man eben aufwärmt, anrichtet und genießt. Insgesamt sind das über zwei Stunden.

Wie ist die Qualität der Zutaten und wie schmeckt es? Wie sind die Portionen?

Los geht es mit einem sagenhaften, warmen hauseigenen Zwiebel-Speckbrot, das man für 8 Minuten in den Ofen schiebt und Miso-Butter. Das ist so gut, dass man das bunt kristalline Kräutersalz gar nicht benötigt. Die zwei Lollies (einer von Süßkartoffel, der andere mit Black Tiger Garnele) sind nicht nur lustig, sondern auch lecker. Als Gruß aus der Küche gibt es eine kleine Poke-Bowl mit Edamame, Karotten-Lax und Sojagel, die fertig präpariert ist.

Das Amuse und das Brot Foto: Schlemmerbäch

Vorspeise

Die Delice von Roter Bete und Meerrettich, der ordentlich scharf ist und die Nase durchsetzt, sieht aus wie eine Kuchenschnitte. Der Lachs ist schön saftig, der Wildkräutersalat von der Gärtnerei Kiesel ein knackiges Gegenstück. Die Ponzuvinaigrette ist so gut, dass man sofort das Rezept dazu möchte. Anzurichten ist dieser Gang ganz einfach.

Die Vorspeise Foto: Schlemmerbäch

Zwischengang

Ein rezentes Süpple vom Kürbis, das man im Topf erwärmt, aber nicht aufkocht! Geschmacklich trumpft es mit indischen Aromen auf, darin sind Kichererbsen und eine Art köstliches Fischstäbchen, das sich Praline von Kabeljau und Yuzu nennt. Dieses hat man in der Pfanne frittiert.

Die Suppe Foto: Schlemmerbäch

Hauptgericht 

Der Fisch in den Ofen, das Maultäschle in den Topf mit Wasser, in der Pfanne werden die Kartoffeltaschen in Butter und Öl erhitzt. Für Nicht-Profis ist die Sache mit dem Anrichten eine Herausforderung. Der Rahmkohlrabi hat noch Biss, schmackofatz die Buttersauce, die Kartoffeltäschchen mit Steinpilzen sind sehr gut, eine Wucht aber das kleine Maultäschle mit einer Hummermasse darin. Der Hauptdarsteller ist die Rolle von Rotzunge und Forelle im gerösteten Noriblatt. Manche dürften da ein wenig Salz zum Nachwürzen brauchen. Aber davon ist ja vom Brot-Gang noch genügend da.

Das Hauptgericht Foto: Schlemmerbäch

Dessert

Frucht und Schokolade - es ist eine Traumkombination. Die Schnitte von Originals Beans Schokolade kommt mit einem Ragout von Mango und Passionsfrucht sowie Crumbles. Und man ist sehr froh, dass man am Schluss nichts mehr erwärmen muss. Die Spülmaschine ist sowieso schon gut gefüllt - und wird gestartet, während man von den Petit Fours (Macarons, Basilikum-Lolli und glänzende Marzipan-Praline) nascht.

Das Dessert und die Petit Fours. Foto: Schlemmerbäch

Was ist besonders?

Die Maerz-Brüder sind Profis, das sieht man sofort und man schmeckt es auch. Absolut erstaunlich, dass es alle Zutaten heile den Weg von Bietigheim zu uns geschafft hat.

Zu Weihnachten gibt es bei ihnen auch eine Box mit Fleisch oder Fisch. Außerdem gibt es ganzjährig Boxen mit Fleisch, für unter der Woche und auch für Kinder, mit Burgern oder eben ganz festlich-exquisit für die Feiertage, für Weihnachten und. Silvester.

Die Box „Signatur Maerz“ ist wirklich eindrucksvoll, die man sich für einen Abend gönnt oder an ganz besondere Menschen verschenkt.

Weitere Themen

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Türkisches Streetfood als Verkaufshit – Rechte Hetze prallt an Oktay Cicek ab

Stuttgarter Weihnachtsmarkt Türkisches Streetfood als Verkaufshit – Rechte Hetze prallt an Oktay Cicek ab

An Oktay Ciceks Weihnachtsmarktstand treffen Schupfnudeln auf türkisches Streetfood. Das geht gut zusammen. Rechte Hetze im Netz versuchen die Ciceks an sich abprallen zu lassen.
Von Theresa Schäfer
Entscheidung im Bundestag: Steuer runter! Die Preise im Restaurant auch? Das sagen Gastronomen

Entscheidung im Bundestag Steuer runter! Die Preise im Restaurant auch? Das sagen Gastronomen

Der erste Schritt für die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants ist getan. Dadurch werden Insolvenzen verhindert, sagen Wirte – aber wird es deshalb billiger?
Von Kathrin Haasis
Gegen Einsamkeit an Feiertagen: Hier bleibt an Weihnachten niemand allein – Aktionen in und um Stuttgart

Gegen Einsamkeit an Feiertagen Hier bleibt an Weihnachten niemand allein – Aktionen in und um Stuttgart

Weihnachten im Kreise der Liebsten feiern – für viele ist das nicht möglich. Diese Aktionen bringen Menschen zusammen, die sonst an Heiligabend und an den Feiertagen allein wären.
Von Nina Scheffel
Weihnachtskochbox für Zuhause: Wir testen die Wild-Kochbox von Weller – Das Original

Weihnachtskochbox für Zuhause Wir testen die Wild-Kochbox von Weller – Das Original

Wer sich an Weihnachten den Stress in der Küche sparen möchte, ordert einfach eine Kochbox. Wir haben die Wild-Kochbox der Stuttgarter Traditionsmetzgerei Weller getestet.
Von Petra Xayaphoum
Metzger aus Leonberg: Würste, Fleisch oder Fertiggericht: was zu Weihnachten auf den Tisch kommt

Metzger aus Leonberg Würste, Fleisch oder Fertiggericht: was zu Weihnachten auf den Tisch kommt

Traditionen zum Fest verändern sich: Weniger Würste, dafür mehr edle Schmorgerichte, regionale Spezialitäten und auch Fertiggerichte. Ein Höfinger Familienbetrieb verrät mehr.
Von Nathalie Mainka
Besser Essen im Winzerhaus Rebstock: Cordon Bleu und Knochenmark: Einer der besten Gasthöfe im Land

Besser Essen im Winzerhaus Rebstock Cordon Bleu und Knochenmark: Einer der besten Gasthöfe im Land

Ein Name, der verpflichtet: Konstantin Keller, Sohn von Fritz Keller, hat das Winzerhaus Rebstock neu aufgestellt. Das ist deutsche Gasthausgeschichte. Wie schmeckt es dort?
Von Anja Wasserbäch
Guter Wein von Nachbarn: Der beste Sekt für Silvester? Ist günstig im Elsass zu haben!

Guter Wein von Nachbarn Der beste Sekt für Silvester? Ist günstig im Elsass zu haben!

Beim „Wild Brut“ vom Weingut Dopff passt alles: der Crémant d’Alsace schmeckt hervorragend, hat einen guten Preis und ist rein historisch betrachtet ein Württemberger.
Von Kathrin Haasis
Restaurant im Lindenmuseum: Hegel Eins in Stuttgart legt Pause ein – diese Gastro-Institution kehrt zurück

Restaurant im Lindenmuseum Hegel Eins in Stuttgart legt Pause ein – diese Gastro-Institution kehrt zurück

Die Sterneküche im Hegel Eins legt eine Pause ein. Für eine begrenzte Zeit kommt das Stella Maris als Pop-Up zurück.
Von Anja Wasserbäch
Johann Lafer in Böblingen: Breuninger-Event: Dem Spitzenkoch über die Schulter geschaut

Johann Lafer in Böblingen Breuninger-Event: Dem Spitzenkoch über die Schulter geschaut

Johann Lafer war von Breuninger in die Motorworld eingeladen worden, um für 100 Gäste ein Vier-Gänge-Menü zuzubereiten. Ein besonderer Abend, der manche Überraschung bereit hielt.
Von Leonie Schüler
Diese neuen Leckereien gibt es auf dem Weihnachtsmarkt

Kulinarik in Stuttgart Diese neuen Spezialitäten gibt es auf dem Weihnachtsmarkt

Neue Gastronomen bringen frisches Essen auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Ein Südtiroler lässt zum Beispiel den Käse schmelzen und ein Stuttgarter flambiert Apple Crumble.
Von Kathrin Haasis
Weitere Artikel zu Kulinarik
 
 