Fisch-Kochbox im Test: Was kann das Luxusmenü für daheim?

Die „Signatur Maerz“ Box bringt Sterneküche nach Hause: Delice von Roter Bete mit saftigem Lachs und Ponzuvinaigrette, würzige Kürbissuppe mit Kabeljau-Yuzu-Pralinen, Rotzunge und Forelle im Noriblatt mit Hummermaultäschle und Steinpilz-Kartoffeltaschen, dazu Schokoladen-Dessert mit Mango-Passionsfrucht und Petit Fours. Klappt das Ganze aber auch?

Was kann die Box? Interessiert ist auch der Mitbewohner. Foto: Schlemmerbäch Die Box nennt sich „Signatur Maerz“. Es ist das Fischmenü und ist für zwei Personen zur „Home Dining Experience“ gedacht. Ohne Alkohol kostet die Box 169 Euro, mit alkoholischer Begleitung 215 Euro. Erdacht wurde sie während der Corona-Pandemie - und ist weiterhin im Repertoire. Alles wurde von Benjamin Maerz in seinem Restaurant in Bietigheim entwickelt und verfeinert. Verschickt wird national. Benjamin Maerz ist Küchenchef in seinem Sternerestaurant in Bietigheim. Klar, dass sein Anspruch auch bei den Zutaten hoch ist.

Wie klappte die Lieferung?

Die Produkte kommen gekühlt an. Foto: Schlemmerbäch

Der Versand lief reibungslos, geliefert wurde die Box mit Kühlakkus zum vereinbarten Datum. Jedes einzelne Gericht ist nachhaltig in Papp-Boxen verpackt.

Wie ist das Rezept und die Anleitungen?

Die Zutaten ausgepackt und vorbereitet. Foto: Schlemmerbäch

Gerade eine Din A 4 Seite füllen die Anleitungen für das Vier-Gang-Menü. Man muss sich kurz orientieren, dann aber ist es ein Kinderspiel. Man sollte aber gründlich lesen und einige Töpfe bereitstellen. Es ist nicht so, dass man nichts machen muss: da muss erwärmt, angebraten, aufgeschäumt und frittiert werden. Alles ist sehr gut beschriftet, die Anleitung einfach, wenn man sich erstmal zurechtgefunden hat. Die Getränkebegleitung macht was her: in 0,2l -Fläschchen sind passende Weine abgefüllt.

Wie lange hat’s gedauert?

Wunderbar verpackt. Foto: Schlemmerbäch

Man bereitet alles nacheinander zu. So kann man nur die Gesamtzeit von Essen und Zubereitung angeben - und da kommt schon etwas zusammen, weil man eben aufwärmt, anrichtet und genießt. Insgesamt sind das über zwei Stunden.

Wie ist die Qualität der Zutaten und wie schmeckt es? Wie sind die Portionen?

Los geht es mit einem sagenhaften, warmen hauseigenen Zwiebel-Speckbrot, das man für 8 Minuten in den Ofen schiebt und Miso-Butter. Das ist so gut, dass man das bunt kristalline Kräutersalz gar nicht benötigt. Die zwei Lollies (einer von Süßkartoffel, der andere mit Black Tiger Garnele) sind nicht nur lustig, sondern auch lecker. Als Gruß aus der Küche gibt es eine kleine Poke-Bowl mit Edamame, Karotten-Lax und Sojagel, die fertig präpariert ist.

Das Amuse und das Brot Foto: Schlemmerbäch

Vorspeise

Die Delice von Roter Bete und Meerrettich, der ordentlich scharf ist und die Nase durchsetzt, sieht aus wie eine Kuchenschnitte. Der Lachs ist schön saftig, der Wildkräutersalat von der Gärtnerei Kiesel ein knackiges Gegenstück. Die Ponzuvinaigrette ist so gut, dass man sofort das Rezept dazu möchte. Anzurichten ist dieser Gang ganz einfach.

Die Vorspeise Foto: Schlemmerbäch

Zwischengang

Ein rezentes Süpple vom Kürbis, das man im Topf erwärmt, aber nicht aufkocht! Geschmacklich trumpft es mit indischen Aromen auf, darin sind Kichererbsen und eine Art köstliches Fischstäbchen, das sich Praline von Kabeljau und Yuzu nennt. Dieses hat man in der Pfanne frittiert.

Die Suppe Foto: Schlemmerbäch

Hauptgericht

Der Fisch in den Ofen, das Maultäschle in den Topf mit Wasser, in der Pfanne werden die Kartoffeltaschen in Butter und Öl erhitzt. Für Nicht-Profis ist die Sache mit dem Anrichten eine Herausforderung. Der Rahmkohlrabi hat noch Biss, schmackofatz die Buttersauce, die Kartoffeltäschchen mit Steinpilzen sind sehr gut, eine Wucht aber das kleine Maultäschle mit einer Hummermasse darin. Der Hauptdarsteller ist die Rolle von Rotzunge und Forelle im gerösteten Noriblatt. Manche dürften da ein wenig Salz zum Nachwürzen brauchen. Aber davon ist ja vom Brot-Gang noch genügend da.

Das Hauptgericht Foto: Schlemmerbäch

Dessert

Frucht und Schokolade - es ist eine Traumkombination. Die Schnitte von Originals Beans Schokolade kommt mit einem Ragout von Mango und Passionsfrucht sowie Crumbles. Und man ist sehr froh, dass man am Schluss nichts mehr erwärmen muss. Die Spülmaschine ist sowieso schon gut gefüllt - und wird gestartet, während man von den Petit Fours (Macarons, Basilikum-Lolli und glänzende Marzipan-Praline) nascht.

Das Dessert und die Petit Fours. Foto: Schlemmerbäch

Was ist besonders?

Die Maerz-Brüder sind Profis, das sieht man sofort und man schmeckt es auch. Absolut erstaunlich, dass es alle Zutaten heile den Weg von Bietigheim zu uns geschafft hat.

Zu Weihnachten gibt es bei ihnen auch eine Box mit Fleisch oder Fisch. Außerdem gibt es ganzjährig Boxen mit Fleisch, für unter der Woche und auch für Kinder, mit Burgern oder eben ganz festlich-exquisit für die Feiertage, für Weihnachten und. Silvester.

Die Box „Signatur Maerz“ ist wirklich eindrucksvoll, die man sich für einen Abend gönnt oder an ganz besondere Menschen verschenkt.