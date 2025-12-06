Fisch-Kochbox im Test Was kann das Luxusmenü für daheim?
Die Brüder Maerz aus Bietigheim sind Kochbox-Profis. Wir haben das Fisch-Menü getestet. Kann Spitzenküche am heimischen Herd überhaupt gelingen?
Die „Signatur Maerz“ Box bringt Sterneküche nach Hause: Delice von Roter Bete mit saftigem Lachs und Ponzuvinaigrette, würzige Kürbissuppe mit Kabeljau-Yuzu-Pralinen, Rotzunge und Forelle im Noriblatt mit Hummermaultäschle und Steinpilz-Kartoffeltaschen, dazu Schokoladen-Dessert mit Mango-Passionsfrucht und Petit Fours. Klappt das Ganze aber auch?