Eine hochwertige Marke ist von einem Rückruf betroffen: Listerien können schwere Erkrankungen verursachen – Inkubationszeit bis zu drei Wochen.

Der Lieferant Sicily Food hat einen dringenden Rückruf für das Produkt „Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio“ in der 100-Gramm-Packung gestartet. Bei Produktkontrollen wurden Listerien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können - wie jüngst auch bei einem bekannten Rohmilchkäse aus Frankreich.

Die betroffenen Produkte haben folgende Verbrauchsdaten:

27.12.2025

28.12.2025

29.12.2025

Diese Packungen werden zurückgerufen. Foto: Lidl Deutschland

Rückruf von Thunfisch-Carpaccio bei Lidl-Filialen in elf Bundesländern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Verbraucher sollten das Produkt keinesfalls verzehren. Eine Rückgabe in allen Lidl-Filialen ist möglich, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon vollständig erstattet. Für Rückfragen steht die Lidl-Kundenhotline unter Tel. 00800 5435 5435 zur Verfügung.

Gefährliche Listerien im Lidl-Fisch

Listerien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen mit grippeähnlichen Symptomen verursachen – bis hin zu Durchfall, Blutungen und Nierenversagen.

Besonders tückisch: Die Symptome treten zum Teil erst nach einer Inkubationszeit von bis zu drei Wochen auf. In schweren Fällen können auch Blutvergiftungen (Sepsis) oder Hirnhautentzündungen die Folge sein.

Besonders von Listerien gefährdet sind:

Schwangere und ungeborene Kinder

Säuglinge und Kleinkinder

ältere Menschen

Personen mit geschwächtem Immunsystem

Listerien-Risiko für Schwangere und Ungeborene

Für Schwangere besteht ein besonderes Risiko, da eine Listeriose Frühgeburten oder schwere Schädigungen beim ungeborenen Kind verursachen kann.

Bei Auftreten von Symptomen nach dem Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen und auf den möglichen Zusammenhang hinzuweisen.

Andere Produkte der Marke „Sansibar Deluxe“ sowie weitere Erzeugnisse von Sicily Food sind von dem Rückruf nicht betroffen.