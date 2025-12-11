Eine hochwertige Marke ist von einem Rückruf betroffen: Listerien können schwere Erkrankungen verursachen – Inkubationszeit bis zu drei Wochen.
11.12.2025 - 10:20 Uhr
Der Lieferant Sicily Food hat einen dringenden Rückruf für das Produkt „Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio“ in der 100-Gramm-Packung gestartet. Bei Produktkontrollen wurden Listerien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können - wie jüngst auch bei einem bekannten Rohmilchkäse aus Frankreich.