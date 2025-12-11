Eine hochwertige Marke ist von einem Rückruf betroffen: Listerien können schwere Erkrankungen verursachen – Inkubationszeit bis zu drei Wochen.

Der Lieferant Sicily Food hat einen dringenden Rückruf für das Produkt „Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio“ in der 100-Gramm-Packung gestartet. Bei Produktkontrollen wurden Listerien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können - wie jüngst auch bei einem bekannten Rohmilchkäse aus Frankreich.

 

Lesen Sie auch: Aktuelle Rückrufe bei Edeka und Rewe (von Lukas Böhl)

Die betroffenen Produkte haben folgende Verbrauchsdaten:

  • 27.12.2025
  • 28.12.2025
  • 29.12.2025
Diese Packungen werden zurückgerufen. Foto: Lidl Deutschland

Rückruf von Thunfisch-Carpaccio bei Lidl-Filialen in elf Bundesländern

  • Berlin
  • Brandenburg
  • Bremen
  • Hamburg
  • Mecklenburg-Vorpommern
  • Niedersachsen
  • Nordrhein-Westfalen
  • Sachsen
  • Sachsen-Anhalt
  • Schleswig-Holstein
  • Thüringen

Verbraucher sollten das Produkt keinesfalls verzehren. Eine Rückgabe in allen Lidl-Filialen ist möglich, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon vollständig erstattet. Für Rückfragen steht die Lidl-Kundenhotline unter Tel. 00800 5435 5435 zur Verfügung.


Gefährliche Listerien im Lidl-Fisch

Listerien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen mit grippeähnlichen Symptomen verursachen – bis hin zu Durchfall, Blutungen und Nierenversagen.

Besonders tückisch: Die Symptome treten zum Teil erst nach einer Inkubationszeit von bis zu drei Wochen auf. In schweren Fällen können auch Blutvergiftungen (Sepsis) oder Hirnhautentzündungen die Folge sein.

Unsere Empfehlung für Sie

Käse-Rückruf: Durchfall, Darmblutung, Nierenversagen

EHEC in bekannter Marke Käse-Rückruf: Durchfall, Darmblutung, Nierenversagen

Ein Supermarkt ruft Käse wegen E.coli-Bakterien zurück. Die betroffene Charge kann zu schweren Darmerkrankungen führen – Risiko für Kleinkinder und ältere Menschen.

Besonders von Listerien gefährdet sind:

  • Schwangere und ungeborene Kinder
  • Säuglinge und Kleinkinder
  • ältere Menschen
  • Personen mit geschwächtem Immunsystem

Listerien-Risiko für Schwangere und Ungeborene

Für Schwangere besteht ein besonderes Risiko, da eine Listeriose Frühgeburten oder schwere Schädigungen beim ungeborenen Kind verursachen kann.

Bei Auftreten von Symptomen nach dem Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen und auf den möglichen Zusammenhang hinzuweisen.

Unsere Empfehlung für Sie

Eiliger Salami-Rückruf im Großraum Stuttgart

Großraum Stuttgart Eiliger Salami-Rückruf wegen Bakterien

Mehrere Supermärkte in Süddeutschland rufen beliebte Wurst zurück. Gesundheitsrisiko durch schwere Durchfallerkrankungen – auf keinen Fall essen.

Andere Produkte der Marke „Sansibar Deluxe“ sowie weitere Erzeugnisse von Sicily Food sind von dem Rückruf nicht betroffen.