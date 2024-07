Ein Lastwagen soll Fisch von Dänemark nach Polen bringen. Doch er wird leer gefunden - von der Ladung keine Spur.

dpa 12.07.2024 - 14:22 Uhr

Norderstedt - Unbekannte Täter haben eine komplette Lastwagenladung mit Lachs auf dem Weg von Dänemark nach Polen gestohlen. Der Wert der 17 Tonnen schweren Ladung beträgt mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstagabend hatten Polizisten das leere Sattelzuggespann in Norderstedt (Schleswig-Holstein) entdeckt, nachdem die polnische Eigentümerfirma dessen Position per GPS festgestellt hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Ladung direkt am Auffindeort des Sattelzuges auf ein anderes Fahrzeug umgeladen wurde.