Die Fischer Gruppe aus dem Schwarzwald expandiert im Nahen Osten und liefert für den Jeddah Tower, das künftig höchste Gebäude der Welt. Was sich der Dübelspezialist davon verspricht.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist man bei der Fischer-Gruppe in Waldachtal-Tumlingen im Daueraustausch mit den Kollegen in der Golfregion. Die ursprünglich für Ende März geplanten Eröffnungsfeierlichkeiten für die neue Landesgesellschaft in Saudi-Arabien wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt und ebenso wie die Jubiläumsfeier in Dubai auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

„Die Sicherheit der Mitarbeitenden hat höchste Priorität“, sagt ein Unternehmenssprecher. Man telefoniere täglich mehrfach. Mit Kriegsbeginn wurden die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, die Shops und Lager geschlossen. Inzwischen kehre der Alltag allmählich zurück – trotz des Kriegs.

Fischer-Teams gehen wieder auf die Baustellen

Wer nicht unbedingt vor Ort gebraucht werde, arbeite weiter im Homeoffice. Der Betrieb in Lagern und Shops habe wieder begonnen, auch liefere Fischer wieder Befestigungstechnik für die dortigen Bau- und Infrastrukturprojekte. Fischer-Teams gingen auch wieder auf die Baustellen vor Ort, denn die Kunden hätten fast uneingeschränkt ihren Betrieb auf den Baustellen wieder aufgenommen, sagt der Sprecher.

Chemische Befestigungssyseme von Fischer Foto: Fischer

Für Fischer ist die Region ein wichtiger Wachstumsmarkt. Der Befestigungspionier aus dem Nordschwarzwald expandiert dort und ist mit eigenen Standorten vertreten – in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar und in Saudi-Arabien, wo erst Anfang 2026 eine neue Landesgesellschaft in Riad gegründet wurde. Weitere Standorte gibt es in den Städten Dschidda, Tabuk und Dammam, wo auch eine Produktion angesiedelt ist.

Fischer liefert Stahl- und Chemieprodukte

Projekte sieht der Mittelständler dort nicht gefährdet. Fischer baut in Saudi-Arabien am neuen Wahrzeichen mit, dem Jeddah Tower, der bei Fertigstellung mehr als einen Kilometer in die Höhe ragen und damit den Burj Khalifa in Dubai (828 Meter) als höchstes Gebäude der Welt ablösen soll. Dübelspezialist Fischer liefert Stahl- und Chemieprodukte für das Mega-Projekt. Der Jeddah Tower, der in der Millionenstadt Dschidda entsteht, soll mehr als 1,5 Milliarden Euro kosten, seine Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Fischer ist bei mehreren Prestigeprojekten mit an Bord. Technische Lösungen aus Waldachtal stecken auch im Burj Khalifa oder beispielsweise auch im Ain Dubai, dem höchsten Aussichtsrad der Welt, sowie im Museum Louvre Abu Dhabi. Beim neuen internationalen Flughafen Riad etwa wird auf Brandschutz-Lösungen von Fischer gesetzt.

In der Golfregion hat Fischer rund 250 Beschäftigte, davon etwa 100 in den Emiraten. Weltweit beschäftigt die Unternehmensgruppe Fischer rund 4800 Mitarbeiter. Die Befestigungstechnik steuert mit rund 80 Prozent Anteil den größten Batzen zum Umsatz von gut einer Milliarde Euro bei, der Rest entfällt auf die weiteren drei Bereiche Fischertechnik, Consulting und Elektroniklösungen für Industrie und Medizin.