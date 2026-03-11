Die Fischer Gruppe aus dem Schwarzwald expandiert im Nahen Osten und liefert für den Jeddah Tower, das künftig höchste Gebäude der Welt. Was sich der Dübelspezialist davon verspricht.
11.03.2026 - 06:00 Uhr
Seit Beginn des Iran-Kriegs ist man bei der Fischer-Gruppe in Waldachtal-Tumlingen im Daueraustausch mit den Kollegen in der Golfregion. Die ursprünglich für Ende März geplanten Eröffnungsfeierlichkeiten für die neue Landesgesellschaft in Saudi-Arabien wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt und ebenso wie die Jubiläumsfeier in Dubai auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.