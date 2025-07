Der Kübelesmarkt Bad Cannstatt veranstaltet am 27. Juli das Fischerstechen. Was wird geboten sein?

Rössle gegen Kanne heißt es am kommenden Sonntag, wenn Oberbürgermeister Frank Nopper beim traditionellen Cannstatter Fischerstechen sich auf dem Neckar duelliert. Wie Thomas Walker, Pressesprecher des Kübelesmarkts Bad Cannstatt mitteilt, wird der OB als „Rössle“ verkleidet gegen Oberkübler Steffen Kauderer antreten. Auch habe sich eine VfB-Legende für das Turnier angemeldet.

Der Kübelesmarkt Bad Cannstatt, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, veranstaltet das Fischerstechen am 27. Juli ab 12 Uhr am Neckarufer zwischen der Wilhelmsbrücke und dem Mühlsteg. Auf wackeligen Booten kämpfen verschiedene Personen mit Lanzen gegeneinander um den Wanderpokal der Cannstatter Kanne.

Oberkübler Steffen Kauderer zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns, dass wir in unserem Vereinsjubiläumsjahr wieder das Cannstatter Fischerstechen organisieren konnten. Besonders gespannt bin ich auf mein persönliches Stechen gegen unseren Oberbürgermeister.“

Begleitend zum Fischerstechen findet auch das Drachenbootrennen mit sechs verschiedenen Mannschaften aus Vereinen und Parteien um den Cannstatter-Kübler-Cup statt. Für die kleinen Besucher ist ein Kinderprogramm organisiert. Der Eintritt ist frei.

Das Cannstatter Fischerstechen fand 1717 erstmals am Cannstatter Neckarufer statt und blickt auf eine über 300-jährige Tradition zurück. Weitere Informationen gibt es unter www.kuebelesmarkt.de/100-jahre-kubelesmarkt-e-v/