Überfischung und Klimawandel zwingen die EU-Minister bei den Fangquoten zu schwierigen Entscheidungen. Für deutsche Fischer kommt erneut ein Jahr der Entbehrung.
15.12.2025 - 13:46 Uhr
Brüssel - Nordseefischer müssen sich kommendes Jahr auf Einbußen einstellen. Die erlaubten Fangmengen für Hering, Dorsch, Kabeljau und Scholle gehen zurück, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium nach Verhandlungen mit den anderen EU-Staaten sowie Norwegen und dem Vereinigten Königreich mitteilte. Konkret sinkt die erlaubte Fangmenge bei Hering um knapp 30 Prozent auf etwas mehr als 25.000 Tonnen.