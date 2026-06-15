In Dagersheim ist eine Wiese in Brand geraten. Zeugen hörten zuvor einen lauten Knall. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Eine Wiese ist am Sonntag in dem Böblinger Stadtteil Dagersheim in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer gegen 16.30 Uhr im Bereich Wiesentalstraße und Mühlgasse ausgebrochen. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Laut Polizeibericht hatten Zeugen zuvor einen lauten Knall gehört. Es könnte sich um einen Böller gehandelt haben.

 

Kur darauf entdeckten die Zeugen die brennende Wiese. Die Flammen breiteten sich laut Einsatzbericht auf etwa 30 Quadratmetern aus. Die Zeugen begannen mit ersten Löschmaßnahmen, bis die Feuerwehr eintraf und den Brand unter Kontrolle brachte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07031 / 13-25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.