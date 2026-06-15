In Dagersheim ist eine Wiese in Brand geraten. Zeugen hörten zuvor einen lauten Knall. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eddie Langner 15.06.2026 - 13:48 Uhr

Eine Wiese ist am Sonntag in dem Böblinger Stadtteil Dagersheim in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer gegen 16.30 Uhr im Bereich Wiesentalstraße und Mühlgasse ausgebrochen. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Laut Polizeibericht hatten Zeugen zuvor einen lauten Knall gehört. Es könnte sich um einen Böller gehandelt haben.